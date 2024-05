En el país de las vacas, la leche más cara del mundo

En un nuevo informe comparativo, la Consultora Javier Miglino y Asociados relevó el precio de la leche en el resto del mundo y estableció que por ejemplo ese producto en Francia, sobre la base de observación en 2.295 comercios, cuesta en promedio 77 centavos de dólar y en España entre 0,89 y 0,96 centavos de la misma moneda.

"Es menester que la gente sepa que en Argentina tenemos el litro de leche fresca más caro del mundo", indicó Javier Miglino, titular de la consultora.

"Por momentos nos sorprende ver como el valor de un sachet de leche La Serenísima alcanza $ 1.600, lo que equivale a 1,82 dólares, es decir, vale exactamente el doble que una leche similar en España, México, Brasil y Corea del Sur", explicó el estudio elaborado por Miglino.

Escaneo de precios

Según aclararon desde la consultora, el relevamiento se efectuó a partir del escaneo de precios del litro de leche en 1.400 comercios de 15 provincias del país, desde las principales cadenas de hipermercados (Carrefour, Coto, Día, La Anónima, Chango Más, Wal Mart, Jumbo, Disco, Vea, Casino), hasta los supermercados chinos y negocios de barrio.

"Tomamos en cuenta el litro de leche fresca entera de 3 por ciento con grasa que se lleva más del 90 por ciento del consumo familiar", indicaron.

Según los datos aportados por Miglino & Asociados, Argentina consume 10 litros de leche por habitante y por mes. De ese modo se coloca como número cinco en consumo total de leche en el mundo, en un ranking encabezado por Suiza (16 litros por mes por habitante), seguido por Alemania (15 L); Países Bajos (Holanda) (14 L) y Francia (12 L).

Así, en el país de las vacas el precio promedio de todas las marcas del sachet de 1 litro es de $ 1.320 o US 1,50 (dólar oficial $ 881, cotización 26 de mayo). En tanto que en Mónaco cuesta US 0,99, en Japón 0,99, en Italia US 0,95, en Estados Unidos US 0,94, en España US 0,91, en Brasil US 0,91, en México US 0,90 y en Francia US 0,77.

"En todos los casos hemos considerado un tipo de leche entera en sachet, en valor promedio entre los más caros y los más baratos, en 15 provincias de la Argentina y en los mismos comercios que son auditados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec)", señala el trabajo.

"Una vez más tenemos el valor del producto más caro en el mundo, en este caso el litro de leche, que cuesta más caro en Neuquén, Misiones, Buenos Aires o Córdoba que en Madrid, París, Nueva York, Tokio o incluso en Mónaco", insistió Miglino.

"Una vez más y ante la descarnada subida de precios de 2024, recomendamos a la gente comprar lo justo porque simplemente están pagando mucho más por cada litro de leche", concluyó Miglino.

Consumo en picada

Estos datos se difunden pocos días después de que se conociera que la producción de leche acumuló una caída del 14 por ciento en su comparación interanual en el primer trimestre de 2024, y en promedio fue la más baja de los últimos cinco años, al tiempo que el consumo de leches fluidas registró en el mismo lapso una merma de casi 20 por ciento.

El informe pertenece al Instituto para el Desarrollo Agroindustrial Argentino, que detalló que la producción del primer trimestre de este año fue de 2.224 millones de litros contra los 2.582 millones de litros de 2023.

El informe sectorial reveló que las ventas de lácteos mostraron una caída en el primer trimestre del año del 18,7% en toneladas de producto -comparado con igual período de 2023- y del 15.3% en litros equivalentes.

El consumo de lácteos, expresado en toneladas, acumula una caída de 18,7% interanual en el primer trimestre de 2024. En tanto, las leches fluidas representan el 21% del consumo y las leches en polvo el 8%.

El trabajo detalló que el consumo de leches fluidas acumuló en el primer trimestre del año una caída de 19,6% y el de las leches en polvo de 30,4% (ambos expresados en toneladas) comparadas con igual trimestre de 2023.