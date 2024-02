Argentina tiene la canasta escolar más cara del mundo

El trabajo, realizado por Miglino & Asociados, relevó el precio de una canasta de 12 útiles escolares indispensables para el inicio de clases, tanto en los niveles primario como secundario, en 12 provincias del país.

Los productos relevados fueron cuadernos, carpetas, hojas, marcadores, lápices de colores, lápiz negro, lapicera a tinta, birome, mochila, cartuchera, goma y plasticola en más de 900 comercios del país, desde grandes cadenas de supermercados a librerías. Según el trabajo, los valores promedio en esos lugares arrojaron que un cuaderno de tapa dura (de 16 x 21) cuesta $ 4.900; una carpeta número 3, $ 5.900; repuesto de hojas 3 (480) $ 12.800; marcadores x 12, $ 6.900; lápices de colores x 12, $ 2.900; un lápiz negro $ 900; lapicera a tinta, $ 9.700; birome, $900; mochila, $ 20.800; cartuchera, $ 8.900; goma de borrar, $ 900, y una plasticola,1.400 pesos.

Con esos valores, al día de hoy el total del valor de la canasta alcanza entonces los $ 76.900.

El estudio de Miglino & Asociados puso de relieve también que los precios más altos a la hora de armar la canasta escolar lo tienen las cadenas Coto, Carrefour y La Anónima, muy por arriba del valor encontrado en otras como Disco/Jumbo, Walmart, Día y Vea.

El trabajo resaltó que con un dólar oficial de $ 826, la canasta escolar en el país asciende a 93 dólares, cuando la misma en los Estados Unidos cuesta U$S 66. En otras partes del mundo, como Francia, cotiza U$S 64, mientras que en Italia sale U$S 67, en España U$S 60, en Japón U$S 88, en México U$S 44 y en el vecino Brasil U$S 65, casi igualando a Estados Unidos.

El director de la consultora, Javier Miglino, consideró que "la remarcación en supermercados ha sido salvaje en estos últimos meses y con la llegada de las clases, no han tenido el mínimo sentimiento de comprensión hacia los sufridos padres que deben dejar gran parte del sueldo".

"Solamente –apuntó- para las mínimas compras de ingreso al cole, sin contar guardapolvos, uniformes, ropa de gimnasia, calzado deportivo, los libros de texto y obviamente las cuotas y matrículas en caso de colegios privados", dijo Miglino. Para Miglino, los negocios de barrio tienen hoy por hoy los mejores precios. "Pero el problema radica en que resulta dificil tener una librería cerca de casa. En la década del ‘90 había en el país unos 24 mil negocios del rubro. Hoy solo quedan 2.100. Los supermercados y negocios de tipo multirubro, como las farmacias y kioscos, han destruído la capacidad económica del librero tradicional", sostuvo.

"Este año estamos en una situación económica muy dificil, a partir de una inflación desbocada que por hoy coloca al país con el dudoso mérito de ser la ‘campeona mundial de inflación’. Resulta menester comprar solo lo imprescindible, por eso instamos a la gente a pensar dos veces antes de comprar, en este caso los útiles de los chicos", concluyó Miglino.