Con el pago, el Gobierno alcanzó giros por cerca de US$ 5.200 millones al FMI a lo largo del año entre capital e intereses, de los cuales US$ 3.800 millones correspondieron a la amortización de capital que se efectivizó en septiembre y diciembre, en dos desembolsos por US$ 1.900 millones y US$ 1.400 millones restantes por intereses que se abonaron en distintas cuotas a lo largo de 2021.

Ambos vencimientos de capital se saldaron con los derechos especiales de giro (DEG) que el propio FMI distribuyó entre sus accionistas en agosto, luego de una emisión global de US$ 650.000 millones en DEG para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus, de los cuales a la Argentina le correspondieron US$ 4.326 millones.

De esta forma, las reservas internacionales volvieron a perforar el piso de los US$ 40.000 millones por primera vez desde mediados de abril de este año, luego de haber alcanzado un máximo de US$46.300 millones en agosto, de la mano del ingreso de DEGs y del período de mayor liquidación de las cosechas del sector agropecuario en el segundo y tercer trimestre del año.

El Banco Central da a conocer el nivel consolidado de reservas con un rezago de 48 horas, pero cada día da como anticipo un resultado provisorio que por lo general tiene diferencias insignificantes con el definitivo e incluso a veces son cifras coincidentes.

fmi foto (1).jpg Banco Central: caen las reservas tras pago al FMI.

Con el pago a la Argentina le quedaría por saldar unos US$ 41.000 millones con el FMI, sin contar los intereses que corran hasta completar el pago, uno de los aspectos que el Gobierno nacional pretende discutir con los países que integran el organismo ya que, actualmente, se está pagando una sobretasa por haber superado en más de 200% su límite de crédito disponible.

Según información del Ministerio de Economía, la sobretasa que pesa sobre la Argentina implica el pago de cerca de US$ 900 millones extra al año que, dado el marco de crisis mundial por la pandemia, el Gobierno argentino pretende que sea reconsiderada y por el que pugna por su tratamiento y aprobación en el directorio del organismo.

La necesidad de llegar a un entendimiento con el FMI para un nuevo programa -esta vez de Facilidades Extendidas a un plazo de 10 años y no de Stand By, de hasta 4 años, que firmó el gobierno de Cambiemos- cobra cada vez más relevancia si se tiene en cuenta que entre marzo y diciembre de 2022 vencen unos US$ 19.000 millones en pagos de capital e intereses, que representan cerca de la mitad de reservas totales en el Banco Central.