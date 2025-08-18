Bragado: inversión de Camuzzi en infraestructura energética de la ciudad

El proyecto, a cargo de la empresa contratista Cosugas, contempla el reemplazo de un importante segmento de la antigua red de acero por modernas cañerías de polietileno, que ofrecen mayor seguridad y confiablidad operativa. En total, se renovarán 19.200 metros de red, en un radio determinado por las calles Moya, Rivadavia, El Pampero y San Martín. Además, se actualizarán las vinculaciones a la red de 1.168 viviendas, denominadas técnicamente “servicio”.

A los efectos de reducir al máximo posible los inconvenientes en la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad, se utilizará el sistema de tunelera inteligente que reduce significativamente la necesidad de hacer pozos y movimientos de tierra de envergadura, como así también de intervenir en la vía pública con maquinaria más pesada, acelerando los plazos promedio que conllevan este tipo de obras bajo metodologías constructivas tradicionales.

Durante toda la obra, las zonas intervenidas estarán debidamente señalizadas y valladas, y se garantizará el acceso seguro a todos los domicilios.

La nueva obra se suma a otra recientemente finalizada en la localidad, que consistió en la renovación del sistema de odorización, que requirió una inversión adicional superior a los $210 millones. Este equipamiento es el encargado de incorporar al gas natural un aditivo especial que le otorga su característico olor, permitiendo que los usuarios puedan detectarlo rápidamente en caso de pérdidas.

La empresa indicó que "de esta manera, Camuzzi reafirma su compromiso con la seguridad y calidad del servicio de distribución que ofrece a los vecinos de Bragado y a todos los usuarios de su extensa área de concesión".

Camuzzi, la mayor distribuidora de gas natural de Argentina

Camuzzi es la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina en términos de volumen, cubriendo el 45% del territorio nacional en dos regiones contiguas. Bajo un complejo sistema de gasoductos de transporte, ramales y redes de distribución que supera los 60.000 km lineales de extensión, la compañía abastece a más de 2.000.000 de usuarios de siete provincias del país: Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.