El dólar oficial sigue en calma y cerró en $1.440

En este contexto, el blue se vendió en $1.430 en la City porteña. Con los mercados frenados por el feriado en los Estados Unidos, el riesgo país quedó por debajo de los 600 puntos.
El dólar oficial cerró a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en el Banco Nación (BNA), operando en baja y alejándose del techo de la banda de flotación, mientras los mercados internacionales se vieron afectados por el feriado en los Estados Unidos por el Día del Veterano.
En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa estadounidense lo hizo a $1.392,61 para la compra y $1.444,83 para la venta. Mientras que en el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.413.
El denominado dólar blue o paralelo cotizó a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, en el mercado informal de la City porteña.
El dólar CCL se ubicó en $1.476,14 y la brecha con el dólar oficial es de 4,5%. El dólar MEP cotizó a $1.455,14 y la brecha con el dólar oficial es de 3%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.872.
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.463,4, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s104.655, según Binance.
Elaborado por J.P. Morgan, el riego país retrocedió a los 598 puntos básicos. Entre la bolsa, Sociedad Comercial del Plata encabeza las ganancias con 9,1%; seguida por Telecom 3,4%; Transportadora de Gas del Sur (3%). A contramano, Bolsas y Mercados Argentinos cae un 2,1%.
Por su parte, los ADRs trepan hasta un 3,7% de la mano de Tranportadora de Gas del Sur, seguido por Edenor 2,1% e YPF 1,7%. Por el feriado en los Estados Unidos, durante la rueda de este martes no cotizan en Wall Street los bonos soberanos, incluyendo a los argentinos.
