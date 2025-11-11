El dólar oficial sigue en calma y cerró en $1.440

En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa estadounidense lo hizo a $1.392,61 para la compra y $1.444,83 para la venta. Mientras que en el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.413.

El denominado dólar blue o paralelo cotizó a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, en el mercado informal de la City porteña.

El dólar CCL se ubicó en $1.476,14 y la brecha con el dólar oficial es de 4,5%. El dólar MEP cotizó a $1.455,14 y la brecha con el dólar oficial es de 3%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.872.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.463,4, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s104.655, según Binance.

Elaborado por J.P. Morgan, el riego país retrocedió a los 598 puntos básicos. Entre la bolsa, Sociedad Comercial del Plata encabeza las ganancias con 9,1%; seguida por Telecom 3,4%; Transportadora de Gas del Sur (3%). A contramano, Bolsas y Mercados Argentinos cae un 2,1%.

Por su parte, los ADRs trepan hasta un 3,7% de la mano de Tranportadora de Gas del Sur, seguido por Edenor 2,1% e YPF 1,7%. Por el feriado en los Estados Unidos, durante la rueda de este martes no cotizan en Wall Street los bonos soberanos, incluyendo a los argentinos.