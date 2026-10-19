Cifra récord: las exportaciones superaron por primera vez los US$10.000 millones en un mes

El superávit comercial de septiembre fue de US$2.976 millones, según informó el INDEC. El mayor crecimiento de las exportaciones se dio en el rubro de combustibles y energía. Cayeron las importaciones.
Por primera vez en la historia, las exportaciones argentinas superaron los 10.000 millones de dólares en un mes y empujaron la balanza comercial a un superávit de US$2.976 millones en septiembre. Según los datos publicados este lunes por el INDEC, las ventas al exterior registraron un crecimiento interanual del 23,5%, mientras que las importaciones cayeron el 1,8%.
Durante el noveno mes, el resultado fue US$ 2.039 millones superior en comparación con el mismo período de 2025, cuando el saldo positivo había sido de US$937 millones. Así, la Argentina acumuló 34 meses consecutivos de superávit comercial.
Las exportaciones representaron el 58,7% del comercio total de septiembre y las importaciones concentraron el 41,3% de las operaciones globales de bienes, de acuerdo el informe del Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado por el organismo oficial.
El mayor crecimiento se registró en el rubro de combustibles y energía, cuyas exportaciones se dispararon un 89,1% y alcanzaron los US$1.781 millones. El petróleo crudo fue el principal motor de la suba, con ventas por US$1.127 millones, seguido por los carburantes y el gas. En conjunto, las cantidades exportadas del rubro aumentaron un 39,8%, mientras que los precios avanzaron un 33,4%.
Las manufacturas de origen agropecuario se mantuvieron como el principal rubro de exportación, con ingresos por US$3.495 millones, equivalentes al 34,8% del total. El sector registró un crecimiento interanual del 16,8%, impulsado principalmente por las mayores ventas de derivados de la industria alimentaria, aceites y carnes.
Por su parte, las manufacturas de origen industrial sumaron US$2.534 millones, lo que representó una mejora del 17,5% respecto del mismo período del año anterior. Los productos primarios también mostraron un avance, del 9,2%, aunque las cantidades exportadas retrocedieron un 3,4%. En este segmento, la suba de los precios permitió compensar la caída de los volúmenes vendidos.
En cuanto a las importaciones, totalizaron US$7.060 millones, con una disminución interanual del 1,8%. Sin embargo, el resultado estuvo marcado por una retracción más pronunciada de las cantidades adquiridas, que cayeron un 11,2%, parcialmente compensada por un incremento del 10,4% en los precios.
La reducción de los volúmenes importados se extendió a todos los grandes rubros de uso económico, desde los bienes de capital y los insumos industriales hasta los productos de consumo. Entre los segmentos más afectados se destacaron los bienes de capital, cuyas compras disminuyeron un 10,4% en valor y un 16,6% en cantidades, principalmente por la caída en las adquisiciones de equipos de transporte destinados a la industria.
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