Cifra récord: las exportaciones superaron por primera vez los US$10.000 millones en un mes

Las manufacturas de origen agropecuario se mantuvieron como el principal rubro de exportación, con ingresos por US$3.495 millones, equivalentes al 34,8% del total. El sector registró un crecimiento interanual del 16,8%, impulsado principalmente por las mayores ventas de derivados de la industria alimentaria, aceites y carnes.

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Comercio exterior de bienes: en septiembre de 2026, la exportación subió 23,5% interanual, y la importación bajó 1,8%. La balanza arrojó un superávit de USD 2.976 millones https://t.co/wyr24A4Pts pic.twitter.com/L3DA6LwstO — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 19, 2026

Por su parte, las manufacturas de origen industrial sumaron US$2.534 millones, lo que representó una mejora del 17,5% respecto del mismo período del año anterior. Los productos primarios también mostraron un avance, del 9,2%, aunque las cantidades exportadas retrocedieron un 3,4%. En este segmento, la suba de los precios permitió compensar la caída de los volúmenes vendidos.

En cuanto a las importaciones, totalizaron US$7.060 millones, con una disminución interanual del 1,8%. Sin embargo, el resultado estuvo marcado por una retracción más pronunciada de las cantidades adquiridas, que cayeron un 11,2%, parcialmente compensada por un incremento del 10,4% en los precios.

La reducción de los volúmenes importados se extendió a todos los grandes rubros de uso económico, desde los bienes de capital y los insumos industriales hasta los productos de consumo. Entre los segmentos más afectados se destacaron los bienes de capital, cuyas compras disminuyeron un 10,4% en valor y un 16,6% en cantidades, principalmente por la caída en las adquisiciones de equipos de transporte destinados a la industria.