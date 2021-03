Comercio Interior multó a empresas de préstamos personales

La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo determinó que las empresas Moni On Line SA, M2A Capital SAS y Cuotitas SA otorgaron préstamos no solicitados con cargo automático en cuentas de los consumidores.

En la denuncia oficial se especificó que las compañías no informaron a quienes sí les solicitaron los créditos sobre las características y condiciones de comercialización de los préstamos que se ofrecen de manera online, no aportaron información de datos importantes del proveedor en el sitio web, no respetaron el derecho de arrepentimiento de los consumidores e impusieron la prórroga de jurisdicción, que implica que los reclamos frente al Estado sólo puedan realizarse en la localidad que establece la empresa.

Estos incumplimientos representan una grave infracción a los artículos 4, 19, 35, 36 de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) y constituyeron una sanción por 2,5 millones de pesos a cada una de las empresas implicadas en el caso.

art5iculos.jpg Comercio Interior sancionó a empresas financieras no bancarias.

Por su parte, la empresa Patagonia Cred S.A., que se presenta al público bajo el nombre de Efectivo Ahora, también fue sancionada en 2,5 millones de pesos, específicamente por no brindar información cierta a los consumidores, realizar cobros indebidos por débito automático y a su vez, no respetar las condiciones de contratación.

A partir de los reclamos que ingresaron en la Ventanilla Única Federal se verificó que en repetidas ocasiones la empresa no informó adecuadamente los términos contractuales, incumplió los intereses expresados en los contratos y llegó hasta cobrar por débito automático más de una vez en el mismo mes.