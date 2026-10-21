Crisis en la industria textil: suspendieron a trabajadores de la empresa que viste a Boca, River y la Selección Argentina

La firma acumuló una caída del 20% en los pedidos durante tres años y redujo su plantilla de 1.040 a 640 empleados, en medio de la baja del consumo y el avance de las importaciones.
La caída de las ventas y el avance de las importaciones golpean a la industria textil argentina y obligaron a una importante fabricante de indumentaria deportiva de la marca Adidas a suspender trabajadores en Catamarca y adelantar vacaciones en su planta de la Ciudad de Buenos Aires. La compañía RA Intertrading, que produce prendas para marcas internacionales y equipos de fútbol, atraviesa una reducción sostenida de la actividad.
Según trascendió, los pedidos cayeron un 20% durante los últimos tres años, una baja que impactó directamente en el empleo. La empresa pasó de tener 1.040 trabajadores en 2023 a contar con alrededor de 640 en la actualidad. El ajuste representa una reducción de 400 puestos entre sus dos establecimientos, en un contexto de menor consumo y dificultades para sostener la producción local.
La situación más delicada se registra en Catamarca, donde 80 trabajadores fueron alcanzados por suspensiones durante dos meses, con el pago del 70% de sus salarios durante ese período. En la planta porteña, que reúne a otros 560 empleados, se implementó un esquema rotativo de vacaciones anticipadas para adaptar el ritmo de trabajo a los pedidos disponibles. Desde el entorno de la compañía confiaron que esperan que la demanda se recupere y permita reactivar la producción.
La empresa había ampliado su capacidad productiva en Catamarca en 2022 y 2023, cuando incorporó dos módulos que llegaron a emplear a 200 personas. Sin embargo, la evolución de los pedidos obligó a reducir la estructura laboral, en una dinámica que también había atravesado la firma en años anteriores, cuando pasó de unos 940 empleados a cerca de 800 entre 2015 y 2019.
La fabricación de indumentaria deportiva depende de los contratos que las marcas mantienen con los clubes y de sus decisiones sobre dónde producir cada prenda. La compañía trabaja para Adidas, Nike y Puma, aunque los acuerdos varían según el producto. Entre las camisetas que confecciona se encuentran las de River, Boca y la Selección Argentina para Adidas, además de prendas para otras marcas. En el caso de Puma, también fabrica indumentaria vinculada a Independiente y Platense.
La mayor apertura de las importaciones modificó parte del negocio, ya que algunas prendas que antes se fabricaban en el país comenzaron a llegar desde el exterior, como ocurrió con productos que la compañía elaboraba para Dass y que ahora ingresan desde Brasil. Aun así, las camisetas de fútbol conservan ciertas ventajas para la producción local, debido a los cambios frecuentes de patrocinadores y a los procesos de personalización que requieren.
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