Crisis en la industria textil: suspendieron a trabajadores de la empresa que viste a Boca, River y la Selección Argentina

La fabricación de indumentaria deportiva depende de los contratos que las marcas mantienen con los clubes y de sus decisiones sobre dónde producir cada prenda. La compañía trabaja para Adidas, Nike y Puma, aunque los acuerdos varían según el producto. Entre las camisetas que confecciona se encuentran las de River, Boca y la Selección Argentina para Adidas, además de prendas para otras marcas. En el caso de Puma, también fabrica indumentaria vinculada a Independiente y Platense.

La mayor apertura de las importaciones modificó parte del negocio, ya que algunas prendas que antes se fabricaban en el país comenzaron a llegar desde el exterior, como ocurrió con productos que la compañía elaboraba para Dass y que ahora ingresan desde Brasil. Aun así, las camisetas de fútbol conservan ciertas ventajas para la producción local, debido a los cambios frecuentes de patrocinadores y a los procesos de personalización que requieren.