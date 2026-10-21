Diputados: LLA restituyó la Ley de Tierras que impone límites a los extranjeros

El proyecto en general de Inviolabilidad de la Propiedad Privada recibió 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones.

Ley de Tierras: los principales puntos

La restitución de la Ley de Tierras Rurales fue uno de los ejes de la negociación política que permitió destrabar el avance del proyecto en la Cámara de Diputados. El texto aprobado dejó sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, con el que el presidente Javier Milei había derogado esa legislación, y restableció la vigencia de la Ley 26.737, sancionada en 2011.

La normativa establece un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales en el país, las provincias y los municipios. De esta manera, se revierten los cambios impulsados por el Gobierno al comienzo de su gestión, cuya aplicación había sido frenada por la Justicia, y vuelven a regir las restricciones para la compra de campos por parte de personas y empresas extranjeras.

La incorporación de este apartado fue promovida durante el debate en comisión por sectores aliados al oficialismo. La decisión implicó un cambio respecto de la postura inicial del Ejecutivo, que había impulsado la eliminación de los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

A su vez, la versión menguada de la Ley de Propiedad Privada que quedó en pie después de la extirpación en el Senado son capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, restringiendo las capacidades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, y también una reforma de la ley de Desalojo para permitir acortar drásticamente los tiempos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.