El Banco Central compró otros US$185 millones pero cayeron las reservas

El primer desembolso fue de US$ 890 millones, con lo que ambos montos sumarán un total de US$ 2.590 millones. De esta forma, las reservas cayeron US$ 738 millones y cerraron en US$ 37.593 millones.

Los pagos serán compensados más adelante a través de un desembolso de US$ 3.885 millones que enviará el FMI, luego de que el Directorio del organismo -en las próximas semanas- apruebe la segunda revisión del acuerdo, que tiene el visto bueno del staff técnico.

El Banco Central busca aumentar el incentivo al ahorro en pesos. El Banco Central perdió reservas por un pago al FMI.

Con el saldo positivo de este viernes, alcanzó la decimocuarta jornada consecutiva de incremento en las reservas tras la implementación de un tipo de cambio especial para las exportaciones de soja.

Este viernes prosiguió la senda iniciada el 6 de septiembre, cuando la autoridad monetaria acaparó US$ 300 millones, luego de que el Ministerio de Economía oficializara la aplicación de un tipo de cambio de 200 pesos por dólar para las exportaciones de soja hasta el 30 de septiembre próximo.

La medida fue acordada con los principales complejos exportadores, que se comprometieron a liquidar soja y derivados por, al menos, US$ 5.000 millones durante el corriente mes, objetivo que ya fue cumplido el miércoles pasado.

El volumen operado en el segmento de dólar soja este viernes fue de más de US$ 331 millones, detalló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

"En la semana el dólar soja ingresó US$ 1.790 millones y acumula en el mes US$ 5.355 millones", precisó Quintana. Fuentes de mercado estimaron que desde que comenzó el mes, la autoridad monetaria ya lleva adquiridos más de US$ 3.320 millones.