La última vez que había comprado más de 180 millones de dólares fue el 7 de marzo pasado, cuando se hizo de 299 millones de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

El dólar mayorista cerró a $115,53 para la compra y $ 115,73 a la venta por unidad, 42 centavos arriba del cierre del viernes, en una jornada en la que se negociaron 357,62 millones de dólares en el segmento contado y 380 millones de dólares en contratos a futuro negociados en el Rofex.

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, pronosticó que las exportaciones alcanzarán este año los 84.000 millones de dólares, que servirán para afrontar la restricción externa que padece la Argentina y “hasta que alcance la meta de los US$ 100.000 millones en exportaciones, estamos en una situación de administración cambiaria”.

DOLAR.jpg El Banco Central compró una cifra récord.

"No nos gusta”, admitió el titular de la entidad, pero explicó que “hasta que no alcancemos ese nivel de exportaciones de divisas no será suficiente” para sortear la restricción externa.

De todos modos, consideró que llegar a los 100.000 de dólares millones de exportaciones anuales es una “meta que podemos alcanzar no en tanto tiempo”.

"Especialmente si nos favorecen los precios internacionales como nos favorecieron hasta el momento”, afirmó el funcionario durante el primer encuentro de la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac).

Además, se lamentó de la incapacidad que tiene la economía argentina de “transformar su ahorro interno en inversiones”, un hecho que se ve reflejado en la baja profundidad del sistema financiero local y el hecho de que hayan detectado una “fuga de capitales por 170.000 millones de dólares”, afirmó Pesce, quien precisó que “unos 85.000 millones de dólares se fugaron en los últimos cuatro años”.