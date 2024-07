El Banco Central vendió US$ 43 millones: ¿En cuánto quedaron las reservas?

En lo que va de julio la entidad mantiene un saldo comprador de US$ 180 millones por su participación cambiaria. En tanto, las reservas internacionales se redujeron en U$s 198 millones en el día, a US$ 27.330 millones, un piso de cuatro meses, de US$ 27.146 millones el 27 de marzo.

A pesar de los intentos oficiales por bajar la brecha cambiaria, el denominado dólar blue o paralelo se sostiene a $1.415 para la compra y $1.445 para la venta.

La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 55,6%, aunque todavía se sitúa lejos del máximo de 62% alcanzado el 12 de julio. El blue viene de registrar un descenso de $55 la semana pasada como reacción al anuncio oficial de una intervención en el mercado del dólar financiero.

En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista sube $1,50 centavos a $829,50 por unidad. En el Matba Rofex, el dólar futuro para fines de julio cede 0,1% a $934,50, mientras que para finales de agosto avanza 0,1% a $969,50.

En tanto, para septiembre cae 0,2% hasta $1.008,50 y para diciembre resta 0,2% y se ubica en los $1.152,00. El dólar MEP cotiza a $1340,36, por lo que la brecha con el oficial se ubica en 43,9%.

El Contado con Liquidación (CCL) se ofrece a $1340,36 y el spread con el oficial llega al 44,2%. El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) opera a $1.515,20 y el cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.351,04.

Caen los bonos y el Riesgo País roza los 1.600 puntos

Los bonos de la deuda argentina sufren hoy caídas generalizadas y el riesgo país se vuelve a encaminar a la zona de los 1.600 puntos, el nivel más alto en cuatro meses. Se produce en medio de la desconfianza de los operadores por el freno a la acumulación de reservas experimentado por el Banco Central.

Además, hay dudas sobre el impacto del duro ajuste monetario dispuesto por el Gobierno con la idea de fortalecer la moneda apuntando a atacar la inflación. Las caídas de los títulos en moneda dura eran encabezadas por el Global 2046 (-4,1%); el Bonar 2038 (-1,4%) y el Bonar 2030 (-1,5%). Así, el Riesgo País medido por el JP Morgan sube 1,1% a 1.589 puntos básicos, el mayor nivel desde inicios de junio.

Según analistas, como e Gobierno está cerrando todas las canillas de emisión de pesos, esto llevará a corto plazo a que se tengan que vender dólares para las necesidades corrientes. En este marco, el S&P Merval retrocede 2,2%, luego de caer 3,28% el miércoles.

Las acciones bajan hasta 5,7% encabezadas por Sociedad Comercial del Plata, Central Puerto (-5%), Supervielle (-4,6%) y Ternium (-4,1%). Las únicas dos subas pertenecen a Cablevisión Holding (0,8%) y Banco de Valores (0,5%). Por su parte, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street pierden hasta 3,2% liderados por Banco Supervielle, Loma Negra (-3,1%) y BBVA (3%). Se destaca Globant S.A (1,3%) y Ternium (0,3%).

En lo que va del mes el riesgo país subió 9,6%, para rozar los 1.600 puntos, una zona que no tocaba desde marzo. El indicador de JP Morgan que mide el sobre costo de la deuda argentina sube 18 puntos en esta rueda, empujado por la caída de los bonos en dólares, que pierden en torno al 1%. En julio, la cotización del AL30, el título en dólares con más liquidez, se hundió 15% después de haber llegado a subir 60% a lo largo del año.