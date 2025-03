El BCRA no para de vender dólares y sube el riesgo país

El Banco Central (BCRA) debió vender US$ 192 millones y las reservas perforaron los US$ 26.000 millones. Las reservas brutas cayeron a US$ 25.775 millones. Además, se registraron pagos a entidades de créditos, como al Club de París, por US$ 120 millones, y adelanto de los movimientos de los bancos de fin de mes. En 10 días se acumularon ventas por US$ 1.637 millones.

En el segmento mayorista, el dólar subió $1 hasta los $1.073,50 por unidad.

El minorista -sin impuestos- cerró a $1.044,24 para la compra y a $1.103,52 para la venta. En el Banco Nación, en tanto, el billete finalizó a $1.053 para la compra y a $1.093 para la venta.

Por su parte, el dólar blue amagó con una baja, pero cerró la jornada sin cambios.

Los contratos de dólar futuro volvieron al sendero alcista a un día de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, acerca de que el FMI desembolsará US$ 20.000 millones, aunque sin precisiones sobre cómo serán los desembolsos y si habrá modificaciones en el esquema cambiario.

Salvo marzo, los contratos anotaron subas generalizadas con picos de hasta 2% en octubre (mes de elecciones) y noviembre, plazo para el que se ubicó en $1.399.

El dólar blue cerró sin cambios en $1.300 para la venta, por lo cual la brecha se ubicó en torno al 21,1%.

En tanto, el MEP se ubica en $1.306,04, por lo que la brecha con el oficial ronda el 21,7%.

El Contado con Liquidación (CCL) trepa a $1.312,68 y el spread con el oficial se ubica alrededor del 22,3%.

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, cotizó a $1.420,90.

El cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.319,45. El Bitcoin se ubica en US$ 83.704.

Sube el riesgo país

Por su parte, durante la jornada de ayer volvieron a bajar los bonos y acciones argentinas mientras subieron los dólares financieros y el riesgo país pese a que Luis Caputo anunció que el préstamo del FMI será de u$s20.000 millones. En este contexto, los ADRs cayeron hasta 4,3% y el riesgo país saltó a 777 puntos mientras el dólar se quedó en 1.300 pesos.

En ese marco los activos argentinos no reaccionaron con solidez, de hecho el S&P Merval cayó 1,4% a 2.365.632,760 puntos básicos. Además, las acciones líderes que más pierden son: Grupo Supervielle (3,3%), Transportadora de Gas del Sur (-2,9%), y Banco Macro (-2,9%).

En cuanto a los ADRs, registraron pérdidas de hasta 4,3%. Por su parte, los bonos en dólares operaron con mayoría de bajas, las principales son: el Global 2038 (-0,9%), el Global 2041 (-0,9%), y el Global 2030 (-0,8%). En ese marco, el riesgo país, el índice que mide el J.P Morgan se ubica en los 777 y sube 2,3%.

Ante este panorama, el dólar financiero subió durante buena parte de este viernes y operó por encima de los $1300. Sobre el último tramo de la rueda, tras las declaraciones del portavoz del FMI, las cotizaciones empezaron a ceder.