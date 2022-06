El dólar blue llegó a $230, en un nuevo record histórico

Con la suba de cuatro pesos de este lunes en el mercado paralelo, el dólar blue acumula $16 sumando la semana anterior y el aumento se da luego de que el Banco Central anunciara nuevas medidas de control de importaciones.

Mientras que el riesgo país superaba los 2.400 puntos, en momentos en que el dólar blue marcaba máximos históricos; la brecha cambiaria del dólar paralelo con el tipo de cambio oficial mayorista llega al 84,4%, el mayor nivel en tres meses y medio.

El ahorro o dólar solidario, que incluye impuestos, subió 54 centavos a $ 199,60. El dólar blue, en alza.

El blue tocó los $ 234 pesos en Santa Cruz y Tierra del Fuego, el valor más alto del país mientras que en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Salta se vende a $233, según el promedio del mercado marginal en las provincias.

En Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis y Tucumán el dólar se cotiza a $232 y en Mendoza es la única en la que se vende a $231.

La cotización del dólar oficial cerró en $130,07, con una suba 92 centavos con relación al viernes, mientras los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- marcan alzas de hasta 2,6%.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 2,6%, a $ 242,48; mientras que el MEP aumenta 2,5%, a $ 236,97, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de 47 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $124,71.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $169,09 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $214,61.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo positivo de alrededor de US$ 250 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 608 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 8 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 643 millones.