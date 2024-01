El dólar blue rompió un nuevo récord y llegó a $1.150

La brecha entre el blue y el dólar oficial se ubica en 41,1%, la mayor desde la devaluación impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo. El dólar blue aumentó $125 en 2024, luego de terminar el año pasado en los $1.025.

La cotización oficial ajustada a hoy es de $ 834,50 en el Banco Nación y de $ 815 en el tramo mayorista.

Con estos valores el dólar para gastos en moneda externa con Tarjeta vale $ 1.335,20. El valor del billete en el promedio de los bancos del sistema es de $ 859,28

En lo que respecta a las opciones financieras, el MEP avanzó a $ 1.161,65 y el Contado con Liquidación (CCL) cedió unos pesos a $ 1.192,08.

En la víspera, el Banco Central compró US$ 128 millones y el nivel de reservas brutas quedó en US$ 23.285 millones.

dolar-bluejpg.jpg En lo que va de este 2023, el dólar blue sube respecto al 2022: la diferencia es de 204%.

El Merval sube 1,1% y los papeles de firmas argentinas tuvieron alzas en Wall Street

El índice S&P Merval subió 1,1% y se ubicó en 1.072.221,19 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, en una jornada en la que las acciones de empresas argentinas en Wall Street también operaron con mayoría de ganancias.

En el panel líder de la bolsa porteña la mayor suba correspondió a Comercial del Plata, con un avance de 7,89%; seguido por Bolsas y Mercados (+3,72%) y Ternium (+2,97%).

En el otro extremo, el lote negativo fue liderado por Telecom, con un retroceso de 0,74%.

Por su parte, las ADR's de empresas argentinas en Wall Street marcaron mayorías de subas encabezadas por Corporación América con un ascenso de 4,1%, seguido por Grupo Financiero Galicia (+3%) e Irsa (+2,9%).

En el segmento de renta fija los bonos en dólares anotaron mayoría de subas con positivos de hasta 5%, mientras que los títulos en pesos registraron alzas de hasta 3,9%.

En este marco, el riesgo país se ubicó en 2.049 puntos básicos.

Padrón de Deuda Comercial

Por su parte, los importadores inscriptos en el Padrón de Deuda Comercial por Importaciones registraron deuda hasta el momento por US$ 21.000 millones, informó hoy la Secretaría de Comercio.

El registro, a cargo de la cartera de Comercio y de la Administración Federal de Ingresos Públicos, fue puesto en marcha el pasado 26 de diciembre a través de la Resolución Conjunta 5466/2023, que creó también el Sistema de Estadístico de Importaciones (SEDI).

De los US$ 21.000 millones de deuda registrada has el momento, US$ 16.500 millones corresponde a grandes empresas, US$ 2.500 millones a empresas medianas; y US$ 2.000 millones son de pequeñas y micro empresas.

La iniciativa pretende "conocer y transparentar la deuda real" que las empresas tienen con proveedores del exterior.

A través de su cuenta en la red social X, Caputo recordó que "la inscripción al Padrón es obligatoria (hasta el 24 de enero) para quienes realizaron importaciones de bienes y/ o servicios hasta el 13/12/23 y no hayan accedido al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para cancelar la totalidad de dichas obligaciones".