El dólar blue subió $14 en la semana y cerró en $239

La cotización del dólar oficial cerró este martes en $ 130,69 en promedio, con lo que a lo largo de la semana acumuló un incremento de $1,54 centavos, equivalente a una suba de 1,19% respecto al cierre del viernes pasado.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) opera con un retroceso de 0,9%, a $ 235,29 y el MEP registra una baja de 0,7%, en $ 230,25.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó una suba de 14 centavos respecto a su último cierre, en $ 125,45, mientras que en la semana aumentó $1,21 (0,94%).

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 169,90 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 215,64.

El gobierno nacional dispuso nuevas trabas para el acceso de dólares destinados al pago de importaciones. El dólar blue, sin techo.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo negativo de alrededor de US$ 190 millones, producto de los pagos por importación de energía.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 612 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 834 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 673 millones.

El índice S&P Merval subía 0,38% y se ubicaba en 88.792,59 unidades en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street operaban con altibajos.

En el panel líder de la bolsa local, los papeles de Pampa Energía y Telecom Argentina anotaban alzas de 2,81% y 2,27%, en ese orden.