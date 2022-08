El dólar blue subió levemente y se vendió en $292

La cotización del dólar oficial promedio que emite el Banco Central cerró en $142,52, con una suba de 11 centavos en relación con el cierre de ayer, mientras los bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan con alzas de hasta 2,9%.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 2,9%, a $ 286,24; mientras que el MEP aumenta 1,5%, a $ 280,32, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 20 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $135,53.

El dólar se fortalece y complica a otros países, como Argentina y Chile. El dólar blue subió $1.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $185,28 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $235,16.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $249,41.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó el día con compras por un monto aproximado de US$ 80 millones, con lo que acumula cinco jornadas consecutivas con saldo a favor en el transcurso del mes.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 271 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 43 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 459 millones.

Para los especialistas del mercado en las últimas ruedas se observa una estabilización de los tipos de cambio financieros, del MEP, como contado con liquidación, con los inversores a la espera de las medidas que buscan darles aire y tranquilidad a las reservas del Banco Central.