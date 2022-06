El dólar blue, sin techo: subió $8 y escaló a $224

En un día clave en materia económica para el Gobierno, por la inflación y la licitación de deuda, el paralelo amplió la brecha a más 80% respecto al oficial mayorista y 75% en relación al oficial

La cotización del dólar oficial finalizó en $ 128,65, con una suba de $1,05 en relación al cierre de ayer, mientras los bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan con alzas de hasta 1,3%.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) sube 0,9%, a $ 239,96; mientras que el MEP marca un incremento de 1,3%, a $ 232,04, en el tramo final de la rueda.

El ahorro o dólar solidario, que incluye impuestos, subió 54 centavos a $ 199,60. El dólar blue, sin freno en el mercado informal.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de veinte centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $122,50.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $167,24 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $212,27.

Fuentes de mercado estimaron que el BCRA terminó la rueda con ventas por unos US$ 60 millones para atender la demanda de divisas.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 339,30 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 7,5 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 580 millones.

Toda la operación del día estuvo surcada por las versiones sobre el resultado de la licitación de hoy y las eventuales medidas que podía tomar el gobierno en caso de no obtener los fondos necesarios para cubrir los vencimientos del mes.