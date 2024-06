El dólar blue trepó a $1.330 y rompió un nuevo récord

Así, lleva un alza de $105 (+8,57%) en lo que va de junio y en los últimos dos meses subió un 27,8% recuperando buena parte del atraso que llevaba en el año. De esta manera, la brecha con el dólar oficial se ubica en 46,2%, máximos desde el 30 de enero cuando marcó el 47,2%.

Demandas estacionales por vacaciones de invierno, pagos de aguinaldo y también por falta de opciones con tasa de interés negativas y cierto atraso cambiario hicieron que la divisa marginal se vuelva una opción.

Con el ajuste periódico del dólar mayorista a $908,50, la brecha cambiaria ya quedó más cerca del 47%.

Los dólares financieros también se apreciaron. El dólar MEP subió unos $19.22 (1,5%) a $1.293, mientras el contado con liquidación lo hizo por $18 (1,4%) y volvió a sobrepasar la línea de los $1.300, con un precio de $1.309,63.

El valor del billete en el Banco Nación es de $927 y en el promedio de los bancos es de $947,65.

El Banco Central compró U$s 47 millones en el arranque de la semana. De esta forma, las reservas brutas alcanzan a US$29.705 millones.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se negociaba con una baja de 3%, a 1.530.000 puntos. El riesgo país llegó los 1.430 puntos.

Cuántos dólares aportará el agro hasta fin de año

La liquidación de divisas del conglomerado agro exportador superaría los US$26.000 millones en 2024, según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

“Cabe destacar que el volumen proyectado de exportaciones, pese a mostrar una recuperación notable con relación al año de la sequía, aún se encuentra muy por detrás de los máximos alcanzados en el pasado, dejando en evidencia que Argentina no ha logrado sostener la tasa de crecimiento de sus exportaciones, al menos en la medida en que sí lo han hecho otros países comparables”, advirtió el trabajo de la entidad.

De acuerdo al informe la liquidación vía Mercado Oficial de Cambios sería de por US$ 20.995 millones, en base a la proyección actual de exportaciones y los precios vigentes.

“Este monto representa un crecimiento del 30% respecto al 2023, signado por la sequía, aunque se encuentra exactamente un 30% por detrás del promedio de los últimos 3 años”. Cabe recordar que hasta setiembre de 2023 la totalidad de liquidación de divisas ingresaba al Mercado oficial de cambios.

A su vez, el sector actuaría como oferente de dólares financieros vía CCL por US$ 5.887 millones, lo cual lleva la liquidación total neta de dólares del agro a US$ 26.882 millones. “Resulta entonces que, mientras la oferta neta de dólares vía mercado oficial de cambios se ubica un 30% abajo del promedio de los últimos 3 años, la caída de la oferta total de dólares del sector Cereales y Oleaginosas respecto al promedio de los últimos 3 años se recorta al 11% cuando consideramos también los dólares financieros”, señaló la entidad.

Respecto de los primeros meses del año, BCR precisó que hasta mayo se liquidaron US$ 10.791 millones (US$ 8.416 M por MULC más US$ 2.375 M por CCL) y representa un 40% del estimado anual, prácticamente sin cambios con relación al 41% promedio de los últimos cinco años.