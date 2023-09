El dólar blue volvió a subir y cerró a $735

La brecha con el tipo de cambio oficial avanza a 109,97%, máximos en 9 ruedas, En lo que va de 2023, el dólar blue acumula una suba de $389, después de cerrar el 2022 en $346.

Las demás cotizaciones del dólar

En lo referido al tipo de cambio, el dólar minorista cerró este miércoles a $366,72 promedio, con un descenso marginal de un centavo respecto de la víspera.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanzó 0,1%, a $739,77; mientras que el MEP subió 0,7%, a $681,06, en el tramo final de la rueda.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un aumento de 10 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $350,05.

En tanto, el dólar solidario y dólar tarjeta -que cuentan con una alícuota 30% de impuesto PAÍS y de 45% de percepción de ganancias- se ubicaron en $641,76, mientras que para compras superiores a 300 dólares -que posee un impuesto adicional de 5%-, cotizó a $660,10.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 355 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 3 millones y el mercado de futuros Rofex por US$ 335 millones.

El Banco acumula 22 ruedas consecutivas con saldo positivo

El Banco Central compró este miércoles US$ 24 millones en el mercado único y libre de cambios (MULC), con lo que registró 22 jornadas consecutivas con resultado positivo.

El saldo de la rueda se da en el marco del restablecimiento del Programa de Incremento Exportador (PIE) para la soja, que tiene como particularidad que en lugar de fijar un tipo de cambio diferencial, el estímulo está en que los exportadores tendrán libre disponibilidad sobre 25% de las divisas que liquiden.

"En lo que va del mes, la autoridad monetaria acumula compras por unos US$ 340 millones", detalló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

El Merval sube 2,61% y las acciones argentinas en Wall Street operan con altibajos

El índice S&P Merval subía 2,61% y se ubicaba en 552.065,30 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras las acciones de empresas argentinas en Wall Street registraban altibajos.

Los papeles de Grupo Supervielle y Aluar anotaban alzas de 4,22% y 4,18%, en ese orden, en el panel líder de la bolsa porteña.

Los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York operaban de manera dispar, con subas de 5,3% en el caso de Banco Supervielle y descensos de hasta 1,7% en el papel de Mercado Libre.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cotizaban con resultados mixtos, mientras que los títulos en pesos registraban pérdidas de hasta 0,5%.

Así, el riesgo país cedía 0,69% para ubicarse 2.161 puntos básicos.

Las principales bolsas internacionales registraban hoy una tendencia mixta en la mayoría de sus principales activos, mientras que el petróleo operaba con subas en los mercados de referencia.

Las principales bolsas de la región Asia-Pacífico cerraron hoy con resultados negativos, según la agencia Bloomberg.

Así, Tokio bajó 0,21%; Hong Kong 0,09%; Corea del Sur 0,07%; y China 0,45% en su índice Shanghái y 1,14% en el Shenzhen.