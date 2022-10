El gobierno adelantó la suba del mínimo no imponible

Massa adelantó que a partir del 1° de noviembre se aplicará una suba del mínimo no imponible que pasará de los $280.700 actuales a "estar por encima de los $330.000 para garantizar que los trabajadores no pierdan en el impuesto a las Ganancias lo que ganan en horas extras y en la paritaria", en declaraciones a radio Rivadavia.

Esta decisión ya fue conversada con el presidente Alberto Fernández y con "todos los que participan en las decisiones de Gobierno", indicó el ministro.

Agregó que la "AFIP esta terminando las proyecciones" y que en los próximos días habrá una reunión del "organizaciones gremiales con el Poder Ejecutivo".

Por otro lado adelantó que se trabaja en el lanzamiento de un programa de Precios Justos que convivirá con Precios Cuidados. Será a más largo plazo para dar certidumbre. Tendrá más productos que Precios Cuidados y deberá fijarse el precio en el paquete del producto.

Los congelamientos de precios no funcionan

"Como método, los congelamientos dictados por la fuerza no funcionan, sí creo en un trabajo acordado con las empresas de consumo masivo que representan más del 65% de lo que consumimos los argentinos", dijo.

Por último Massa hizo referencia a la reducción en el índice de precios y reveló que "los resultados se van viendo despacito", aunque aclaró también que el número que arrojó el INDEC en septiembre del Índice de Precios al Consumidor (IPC) no le gusta ni lo conforma.

"Asumimos en el Ministerio de Economía con casi 7,5 por ciento de inflación y los resultados se van viendo despacito", evaluó.

El titular del Palacio de Hacienda asumió cuando el IPC venía de dar 7,4 por ciento en julio y ya en septiembre reflejó un 6,2 por ciento.

"Si me preguntas a mí, el número no me conforma ni me gusta", reveló Massa.

El funcionario nacional afirmó además que trabajará para que Gobierno "consolide ese camino descendente" en cuanto a esta estadística.