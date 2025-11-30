Estados Unidos confirmó que el Banco Central activó el swap por U$S2.541 millones

El dato llegó desde la administración de Donald Trump. “En octubre de 2025, el Tesoro de Estados Unidos, actuando a través del Fondo de Estabilización, y el Banco Central de la República Argentina cambiaron pesos por U$S2,5 mil millones”, señaló en un comunicado. El número coincidió con las estimaciones que manejaban distintas consultoras.

A mediados de noviembre, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había confirmado que "se utilizó una pequeña cantidad" del intercambio de monedas. "Pusimos a disposición (de la Argentina) una línea de crédito. Se utilizó una pequeña cantidad, y hemos obtenido una ganancia”, comentó en una entrevista con la cadena MSNBC.

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, junto al presidente Javier Milei. Bessent consideró que el swap sirvió para "estabilizar" al gobierno de Javier Milei antes de las elecciones legislativas.

“¿Por qué lo llamas un rescate? En la mayoría de los rescates financieros no se gana dinero. El gobierno estadounidense sí ganó. Usamos nuestro balance financiero (Fondo de Estabilización Cambiaria) para estabilizar el gobierno de uno de nuestros grandes aliados en América Latina durante unas elecciones”, respondió Bessent a una periodista, al justificar la ayuda económica al Ejecutivo de Javier Milei.

Asimismo, el Tesoro confirmó que le vendió al país 641 millones de derechos especiales de giro, también conocidos como DEG (la moneda que emite el Fondo Monetario Internacional), a cambio de U$S872 millones. Ese movimiento había encendido las alarmas a principios de noviembre, cuando el país pagó cerca de U$S800 millones al Fondo y transfirió 585 millones de DEG.

El swap de monedas entre la Argentina y EE.UU.

El 20 de octubre pasado, antes de las elecciones legislativas nacionales, el Gobierno anunció de manera oficial el swap de monedas entre el Banco Central y el Tesoro norteamericano por un total de 20.000 millones de dólares y destacó que servirá para la "estabilización cambiaria".

"El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible", resaltó la autoridad monetaria argentina en un comunicado.

"El acuerdo establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes. Estas operaciones permitirán al BCRA ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales, en línea con las funciones de regulación establecidas en su Carta Orgánica", agregó el BCRA.

En los últimos días, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se excusó por no haber informado sobre la activación del nuevo swap de monedas pactado con el Tesoro norteamericano. Y en ese sentido, explicó que no lo hizo, para “respetar las cláusulas de confidencialidad” del acuerdo.

“Los movimientos no se reportan porque te arbitra el mercado. Es prudencial”, agregó.