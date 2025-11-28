La esposa de Juan Sebastián Verón lo defendió y destrozó a Messi: "El sorete que vive en Miami"

"El miamense, el inglés, el vendido. El que volvió, el que nos hizo más grandes, el único que tiene los huevos bien puestos, y que doy fe que pelea porque todo sea un poco mejor y que es más argentino que el sorete que ganó un Mundial y que vive en Miami, amigo del gordo (Claudio Tapia). Fuera mafiosos del fútbol argentino, más veronista que nunca y siempre de este lado...", escribió Valentina -junto a una foto de la pareja en el estadio de Estudiantes- en su historia de Instagram.

Valentina borró éste estado de Instagram minutos después probablemente porque haya tomado consciencia de sus dichos o al propio Verón no le gustó que metiera a Messi en la discusión. La cuestión es que ya era tarde porque la historia se viralizó en las redes sociales y la tensión es máxima.

Este mensaje de la mujer de Juan Sebastián Verón puede jugar en contra del presidente de Estudiantes, que estaba creciendo en apoyo popular para su disputa contra el mandatario del fútbol argentino, Claudio Tapia. Habrá que ver qué repercusiones traen sus dichos en las próximas horas.