Inflación: los alimentos tuvieron la suba más alta en siete meses

La inflación promedio de alimentos en noviembre se ubicó en un 3,3%, de acuerdo con la medición de la consultora LCG, con lo que el mes podría cerrar con un aumento general de precios minoristas igual o superior al 2,3% registrado en octubre, en base a las proyecciones realizadas por EcoGo y Analytica.

Inflación: siguen los incrementos en la carne

En el aumento de precios de alimentos, la carne se destacó de manera notable. Si se excluyera su impacto en el cálculo de la última semana, se habría observado una deflación del 0,5%. Por factores estacionales, tanto en el consumo como en el ciclo ganadero, los precios de la carne suelen incrementarse durante los últimos dos meses del año, y 2025 continúa con esa tendencia, comparado con otros alimentos.

En la cuarta semana, cuando los precios de los alimentos en promedio se mantuvieron estables, la carne experimentó un aumento del 1,8%, contribuyendo con 0,56 puntos porcentuales al índice general. Esto contrasta con los incrementos más modestos del 0,4% en panificación, cereales y pastas, y en azúcar, miel, dulces y cacao.

Productos clave como la carne deben ser reemplazados por cerdo y pollo. La carne registró un incremento del 1,8% en la cuarta semana de noviembre.

Mientras que no se registraron cambios en comidas listas para llevar, otros alimentos vieron descensos en sus precios respecto a la semana anterior: 0,1% en aceites, 0,4% en verduras y frutas, 0,5% en condimentos y otros productos alimenticios, 0,8% en bebidas e infusiones para el hogar, y 3,2% en productos lácteos y huevos.

La medición mensual mostró variaciones significativas. Los productos lácteos y huevos, que más cayeron en la semana, lideraron los aumentos con un 5,4%, seguidos por un incremento del 3,9% en carnes. Claro que, debido a la mayor ponderación de la carne en la canasta familiar, su impacto en la inflación de alimentos fue el más significativo, con 1,19 puntos sobre el 3,3% general.

A pesar de que los incrementos en alimentos son los más relevantes en el gasto total, no son la única causa de la inflación general, que también se ve afectada por otros factores como servicios públicos, vestimenta, medicina prepaga, educación, turismo y recreación.

Los precios de los huevos no están por el piso, sino por el cielo, y amenazan con influir en el índice inflacionario. En la medición mensual, los productos lácteos y huevos lideraron los aumentos con un 5,4%.

La consultora Analytica proyectó una inflación general del 2,3% para noviembre, similar a la del mes anterior, mientras que EcoGO estimó que alcanzará el 2,5%, lo que representaría el porcentaje más alto desde abril. En ambos casos, se confirmaría la interrupción del proceso de desinflación observado hasta mayo, mes a partir del cual no se registró desaceleración mensual en los datos del Indec.

La consultora encabezada por Marina Dal Poggetto reportó un aumento del 0,4% en alimentos en la tercera semana, con una proyección de inflación general del 2,5, influenciada por “la baja en el precio de las verduras”. Por su parte, la consultora de Ricardo Delgado presentó una variación semanal de precios de alimentos del 0,7%, acumulando un 2,9% en cuatro semanas y proyectando una inflación general del 2,3%.