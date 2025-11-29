Suben los colectivos, el subte y los peajes: cuáles serán las nuevas tarifas

El boleto mínimo de colectivos en la Ciudad costará $593,52, mientras que en el conurbano valdrá $658. Esta situación hace que existan tres tarifas distintas entre los colectivos del AMBA, ya que los de jurisdicción nacional subieron a mediados de noviembre y el pasaje más barato sale $494,83.

El argumento que repiten las autoridades porteñas es que, con los aumentos programados, se busca “recomponer el atraso de la tarifa” teniendo en cuenta que, en el caso de los colectivos, cubre el 70% de los subsidios.

Aumento Colectivos CABA AMBA.jpg El boleto mínimo de colectivos en la Ciudad pasará a valer $593,52 desde el lunes.

En las 30 líneas de colectivos que gestiona el Gobierno porteño, el mínimo será de $593,52 para trayectos de 0 a 3 kilómetros. Luego, entre 3 y 6 km. el valor será de $659,50. Los viajes entre 6 y 12 km. tendrán un costo de $710,31, mientras que los recorridos más largos, de 12 a 27 km. saldrán$ 761,15. Entre los argumentos de la actualización de tarifas, el Ejecutivo a cargo de Jorge Macri también sostiene que se viene llevando a cabo una “modernización en las más de 1.600 unidades”, que incluye incorporación de validadores multipago, la colocación de cámaras y mejoras en los recorridos.

A su vez, la Ciudad apuesta a la renovación de la flota y la migración a energías limpias, con incentivos para que las empresas de colectivos sumen unidades a gas o eléctricas. En este sentido, está vigente una resolución del Boletín Oficial que estipula que, “desde enero de 2027, será obligatorio para las empresas incorporar unidades impulsadas con energías limpias cada vez que den de baja una gasolera”.

Según estimaciones oficiales, se espera que para 2026 al menos el 15% de la flota esté compuesta por colectivos eléctricos o a gas, y para 2027 el índice llegará al 30%.

En cuanto a los subtes, el boleto pasará de $ 1.071 a $ 1.112, mientras que el viaje en el premetro costará $ 389,20. El viaje en subte costará $1.206 desde el próximo lunes.

El aumento en los subtes y peajes

El costo del viaje en subte se irá desde el lunes a $1.206. Con el inicio del nuevo mes, al menos un molinete por estación aceptará tarjetas de crédito y débito, además de la SUBE, y se fueron incorporando los pagos sin contacto. De acuerdo con datos de Emova, estos pagos ya “representan el 30% de las transacciones”. También se mantienen los descuentos para pasajeros frecuentes.

En cuanto a los peajes, en hora pico costrán $ 4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $ 2.042,38 en la autopista Illia. Los argumentos de los aumentos sostienen que “se ha encomendado a AUSA la ejecución de un importante plan de obras públicas que se encuentran actualmente en sus etapas iniciales”.

Por ley, el total de la recaudación de peajes se destina en un 10% a subsidiar la tarifa del subte. El 55% se destina obligatoriamente a obras viales, el 5% para la ampliación de la red subterránea, y AUSA solo puede destinar el 40% del resto para gastos operativos y mantenimiento.