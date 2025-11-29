Venezuela responde que no acepta órdenes de Trump sobre su espacio aéreo

Mediante un comunicado difundido en Telegram, el canciller Yván Gil expresó que el gobierno de Nicolás Maduro rechaza “con absoluta contundencia” las afirmaciones del mandatario estadounidense. “Este tipo de declaraciones constituye un acto hostil, unilateral y arbitrario, incompatible con los principios más elementales del Derecho Internacional y que se inscribe en una política permanente de agresión contra nuestro país”, señaló el funcionario.

El Gobierno venezolano denunció que el mensaje representa “una amenaza explícita de uso de la fuerza”, prohibida de manera “clara e inequívoca” por la Carta de las Naciones Unidas. Además, sostuvo que se trata de un nuevo intento de intimidación en el marco de la tensión bilateral que se mantiene desde la ruptura de relaciones diplomáticas en 2019.

Respeto de su espacio aéreo

El comunicado enfatizó que Venezuela exige “respeto irrestricto” de su espacio aéreo, protegido por las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), y remarcó que “no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero”. Según Caracas, ninguna autoridad que no forme parte de la institucionalidad venezolana posee facultad para intervenir o condicionar el uso del espacio aéreo nacional.

En paralelo, el gobierno de Maduro aseguró que la declaración de Trump implica la suspensión unilateral de los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos. De acuerdo con la administración chavista, hasta el momento se realizaron 75 vuelos que permitieron el retorno de casi 14.000 ciudadanos en el marco de un acuerdo suscripto a comienzos del año.

Caracas también llamó a la comunidad internacional, a los gobiernos “soberanos del mundo” y a organismos multilaterales como las Naciones Unidas a repudiar “con firmeza” lo que calificó como un acto “inmoral” y contrario al derecho internacional.

Conversación de Trump y Nicolás Maduro

El mensaje de Trump llegó después de que The New York Times informara sobre una presunta conversación telefónica entre el mandatario y Maduro para explorar un eventual encuentro. Ninguna de las partes confirmó ese contacto. La noticia se conoció un día después de que el presidente estadounidense anunciara que sus Fuerzas Armadas actuarán “muy pronto” en tierra contra supuestos “narcotraficantes de Venezuela”, mientras mantiene un despliegue naval en el Caribe.

El clima de tensión se intensificó en las últimas semanas, especialmente desde que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos recomendó extremar precauciones al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, lo que provocó cancelaciones de vuelos y la posterior revocación de permisos a aerolíneas internacionales por parte del gobierno venezolano.

La advertencia de Trump se produce además en un contexto de operativos militares estadounidenses en el Caribe que dejaron varios muertos, acciones que Washington presenta como parte de su lucha contra el narcotráfico y que Caracas denuncia como una amenaza directa a su seguridad.