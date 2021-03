Hacen falta $58.000 para no caer en la pobreza

Una familia de cuatro miembros necesitó en febrero $57.997 para no estar en situación de pobreza, sin tener en cuenta los gasto de alquiler de vivienda.

Una familia de cuatro integrantes necesitó en febrero 57.997 pesos para no caer en situación de pobreza y 24.575 pesos para no revestir en condiciones de indigencia, según el informe publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en un cálculo que no incluye los gastos de alquiler de vivienda.