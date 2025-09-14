Video: el impresionante gol olímpico de Ángel Di María a Boca

Pocos minutos después de que Rodrigo Battaglia abriera el marcador con un tremendo cabezazo, el Canalla buscó recuperar la paridad en el marcador y lo logró encontrar gracias a una genialidad de Fideo, que en su última presentación en el Gigante le había dado a su gente el triunfo en el clásico ante Newell's con un golazo de tiro libre.

Di María vio que Leandro Brey dio unos pasos para adelante en busca de cortar el centro y sacó provecho con un centro muy cerrado para el segundo palo que se terminó metiendo dentro del arco. Un golazo que desató la locura de los fanáticos del Canalla.