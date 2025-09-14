El Financial Times alerta que Milei vive "la mayor crisis de su presidencia"

El artículo, firmado por la periodista Ciara Nugent, señala que, pese a haber transitado un primer año de gobierno considerado exitoso por la reducción de la inflación y el respaldo social a la austeridad, “los últimos meses han golpeado duramente al Gobierno”.

La consecuencia inmediata fue un descenso en la popularidad del mandatario, que por primera vez se ubicó por debajo del 40%. Esta caída genera incertidumbre en los mercados financieros a pocas semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El Financial Times identifica tres factores que alimentaron esta crisis: las denuncias de presunta corrupción que salpican a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario; el freno en la recuperación económica; y la falta de consenso en el Congreso, donde el oficialismo mantiene una posición minoritaria.

Fuentes políticas consultadas por el diario británico definieron la derrota bonaerense como un “llamado de atención” para el Presidente. Una metáfora gráfica ilustra el momento: “A Milei le gusta pensarse a sí mismo como un gran león, intocable, arriba de su pedestal… al león lo han mojado con una manguera”. El medio describe además a un jefe de Estado “inusualmente acongojado” desde la elección.

El revés electoral derivó en un cambio de tono. Según el Financial Times, Milei inició un acercamiento tímido a los gobernadores, aunque persiste una tensión de fondo: los mandatarios provinciales reclaman mayores recursos a cambio de apoyo legislativo, mientras que el Gobierno descarta cualquier concesión que ponga en riesgo el equilibrio fiscal.

Los mercados, en tanto, reaccionaron con preocupación. El diario británico registró caídas en los rendimientos de la deuda soberana en dólares y advirtió sobre el peligro de una “corrida contra el peso” si no se produce una pronta recuperación política.

A pesar del complejo panorama, el análisis proyecta que Milei podría mejorar su desempeño en las elecciones legislativas de octubre. Si La Libertad Avanza logra un 40% de los votos, “ese resultado ayudaría a desactivar la crisis”, señala el artículo.

Un funcionario del Gobierno, citado bajo anonimato, admitió la necesidad de ajustar la estrategia presidencial: “Deberíamos ser más pragmáticos. Si no tenés aliados, la oposición será la primera en hacerte daño cuando la popularidad caiga”.

El diagnóstico del Financial Times expone un dilema central para Milei: sostener su programa de reformas de libre mercado y su compromiso con el déficit cero, al mismo tiempo que busca construir consensos en un escenario político adverso y con su capital político en retroceso.