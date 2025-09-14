Quiénes son los candidatos que suenan en Independiente tras el adiós de Julio Vaccari

A partir de este lunes, Carlos Matheu -actualmente en la Reserva- asumirá de manera interina como entrenador. Mientras tanto, los dirigentes se están reorganizando y evaluando cuál será el rumbo a seguir. En las primeras horas después de la salida de Vaccari, algunos nombres empezaron a sonar como candidatos.

El primero es Gustavo Quinteros, que fue campeón con Vélez en 2024 y, luego, tuvo paso decepcionante en Gremio. Sin equipo desde abril pasado, el entrenador ha sido vinculado a Boca y recientemente desestimó una propuesta de de Colo-Colo. También fue mencionado por las selecciones de Chile y Perú tras el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, lo que lo posiciona como una de las opciones más atractivas en el mercado actual.

Gustavo Quinteros Entrenador Vélez.jpg Gustavo Quinteros, exDT de Vélez, es uno de los candidatos para dirigir a Independiente.

Sin embargo, su relación con Independiente tiene un antecedente complicado: fue el primer club que le ofreció un contrato en la Argentina a fines de 2022, pero su llegada no se concretó, lo que dejó la percepción de un rechazo por parte del DT, aunque él lo desmintió. En ese momento, aún tenía un vínculo contractual con Colo Colo.

La otra opción que se baraja es la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez, quienes lograron llevar a Platense a consagrarse en el Torneo Apertura. Sin embargo, poco después decidieron dejar el club. Muchos esperaban que se unieran a otro equipo, pero hasta ahora no ha sido así, y permanecen a la espera de nuevos retos.

Cómo fue el ciclo de Julio Vaccari en Independiente

El DT presentó la renuncia en un contexto donde el Rojo atraviesa un pésimo comienzo de semestre, ya que marcha último en la Zona B del Clausura con apenas tres puntos, quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Argentina frente a Belgrano y también se despidió de la Copa Sudamericana tras los incidentes frente a Universidad de Chile.

independientecrisis2 Julio Vaccari renunció tras la derrota contra Banfield.

En cuanto a los números de su ciclo, Vaccari dirigió 61 partidos, con un saldo de 25 victorias, 19 empates y 17 derrotas. En la Liga Profesional 2024 terminó séptimo, lo que le dio el pasaje a la Sudamericana. Y en Copa Argentina no logró superar los cuartos de final en 2024 ante Vélez ni los octavos en 2025 frente a Belgrano.

En el Torneo Apertura de este año finalizó tercero en su grupo con 29 unidades y alcanzó las semifinales y perdió contra Huracán por penales. Y en la Sudamericana encabezó el Grupo A con 12 puntos, aunque quedó eliminado por decisión de Conmebol tras los incidentes en la serie contra Universidad de Chile.