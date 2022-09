La desocupación bajó al 6,9% en el segundo trimestre de 2022

En el segundo trimestre de 2022, la tasa de actividad (TA) –que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población– alcanzó el 47,9%; la tasa de empleo (TE) –que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total– se ubicó en 44,6%; y la tasa de desocupación (TD) –personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA– se ubicó en 6,9%.

La tasa de subocupación resultó del 11,1% de la PEA, mientras que los otros ocupados demandantes y los otros ocupados no demandantes disponibles alcanzaron, en conjunto, el 10,8% de la PEA. Consecuentemente, la presión sobre el mercado laboral, conformada por el universo de desocupados, sub ocupados, ocupados demandantes y ocupados no demandantes disponibles, alcanzó el 28,8% de la PEA.

Al observar las poblaciones específi­cas, dentro del universo de 14 años y más, desagregado por sexo, la TA para los varones fue de 70,1%, mientras que para las mujeres se ubicó en 51,7%.

A nivel geográfi­co, las regiones que presentaron mayores tasas de actividad fueron Gran Buenos Aires (48,7%), Cuyo (47,9%) y Región Pampeana (47,7%). Por su parte, la que presentó la menor tasa de actividad fue Patagonia (44,8%).

A su vez, si consideramos el tamaño de los aglomerados, en los de 500.000 y más habitantes, la TA (48,5%) fue superior a la de aquellos de menos de 500.000 habitantes (45,1%).

FdM0aKmXkAItNdz.jpg Indec: datos de desempleo.

Dentro de la población activa (47,9%) se destacó que:

• Entre la población ocupada, 73,5% son asalariados, de quienes el 37,8% no cuenta con descuento jubilatorio. Por otra parte, 22,3% trabajan por cuenta propia, 3,6% son patrones y 0,5% son trabajadores familiares sin remuneración.

• Entre los asalariados ocupados, el 5,4% utilizó sus propias maquinarias/equipos para realizar su trabajo. Asimismo, del total de ocupados, el 9,2% trabajó desde la vivienda.

• Al analizar la población ocupada por nivel educativo, más de la mitad de las personas ocupadas (60,1%) cuenta con hasta secundario completo, mientras que el 39,9% posee estudio superior y universitario (completo o incompleto).

• En lo que respecta a la cali­ficación de la ocupación principal, el 52,3% corresponde a un empleo operativo; el 17,8%, a cali­ficación técnica; el 18,8%, a no cali­ficado; y el 10,0%, a profesional.