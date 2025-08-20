Las tasas de caución crecieron hasta 150% en un día y cayó el Merval

Mientras que en el tramo final de la operatoria volvió a impactar en los negocios el salto de las tasas en pesos, con un tope de casi 150% para las cauciones de la bolsa, en un día agitado en el mundo político tras el rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Pasadas las 15 de este miércoles, las tasas de caución de referencia llegaron a tocar el 148% a un día de plazo y terminar la rueda en el 70% nominal anual (TNA), rendimientos máximos que no se observaban desde el techo de 121% del 18 de julio, días después de la eliminación de las LEFI (Letras Fiscales de Liquidez), que dejó sin la regulación de liquidez del Gobierno en este mercado.

Acciones y títulos

En un panel líder donde predominaron las bajas, las mayores caídas fueron por parte de BBVA (-7,98%), Telecom (-7,85%), Sociedad Comercial del Plata (-7,15%) y Banco Macro (-7,05%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados negativos en su mayoría. Las máximas disminuciones fueron de Telecom (-7,38%) y Banco Macro (-7,31%). Globant (0,38%), Tenaris (0,22%) y Despegar (0,21%) fueron las únicas que se mantuvieron en alza.

En los títulos públicos, el AL30 perdió 0,2% al igual que el AL35, mientras que el Riesgo País se mantuvo en 722 puntos, según la medición de JP Morgan.

image

Subió el dólar

El dólar minorista subió cinco pesos o un 0,4% en el día, a $1.315 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras la divisa minorista promedió $1.317,84 para la venta (suba de 5,04 pesos o un 0,4%) y a $1.275,92 para la compra.

Los dólares financieros operaron con alzas en un rango de dos a cuatro pesos. El contado con liquidación mediante bonos quedó a $1.307,67 (+0,3%), mientras que el dólar MEP finalizó a 1.300,51 (+0,2%).

Luego de haberse negociado a $1.335 por la mañana, el dólar blue cerró a $1.340, el mismo precio del martes. El precio blue es el más alto de todos, con una brecha de 3% respecto del dólar mayorista.