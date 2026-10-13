Moreno: más de 10 cuadras de fila bajo la lluvia para conseguir trabajo

Aunque inicialmente se había informado que los currículums se recibirían hasta las 16, las puertas permanecieron abiertas hasta las 17. Cuando cerraron, todavía había numerosos aspirantes esperando. El personal de reclutamiento salió a recibir los CV de quienes no habían logrado ingresar.

El primero de la fila había llegado el día anterior, alrededor de las 20 horas. Otros se habían presentado durante la madrugada. “Estoy desde las cinco de la mañana”, contó un joven en una entrevista televisiva.

Entre las personas que aguardaban se encontraba Gabriela, una mujer de 50 años que viajó desde Merlo con la esperanza de acceder a una entrevista laboral.

“Mi último laburo fue hace 6 meses en un kiosco, vendieron el fondo de comercio y quedé afuera. Anteriormente, estuve un año y pico sin trabajar. Y un trabajo fijo registrado desde 2023 que no tengo”, contó.

La mujer explicó que actualmente depende de los ingresos de su marido y que su edad representa una dificultad adicional para conseguir empleo.

“Ahora vivimos con lo que hace mi marido. Me quedan 10 años para jubilarme y quiero tener los aportes que me faltan”, manifestó.

Una joven que esperaba para entregar su currículum explicó a A24 que es estudiante universitaria y que no tenía una pretensión salarial definida. “A esta altura cualquier cosa viene bien”, expresó. Al ser consultada por la remuneración que esperaba recibir, explicó que era estudiante universitaria y que “cualquier cosa está bien”.

Otra de las personas entrevistadas fue una mujer que se unió a la fila a las siete de la mañana. “Soy acompañante terapéutica. Donde me puedan colocar está bien. Hace un año que no consigo trabajo”, relató. También señaló que su hijo se encontraba en el lugar. En la larga fila, incluso se encontraba una mujer con un bebé de un año y seis meses.

La convocatoria del bazar recordó un episodio similar ocurrido en mayo, cuando el frigorífico Cabaña Don Theo anunció la búsqueda de 60 trabajadores.

En aquella oportunidad, también se formaron filas de más de mil metros y hubo personas que comenzaron a esperar desde las 2 de la madrugada.

Ambas búsquedas laborales se difundieron ampliamente en redes sociales y convocaron a una cantidad de postulantes muy superior a las vacantes disponibles.