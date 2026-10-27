El crudo relato de Tamara Pettinato sobre la internación en un psiquiátrico de su hermano Felipe

Tamara con Felipe y el padre de ambos, Roberto.

LA REALIDAD DE FELIPE

"Vivía conmigo hasta hace tres días y fuimos viendo como fue desmejorando", compartió Tamara, con honestidad en sus palabras, sobre el motivo por el que Felipe, también hijo de Roberto, fue traslado de su casa a un centro especializado en tratamiento psíquicos.

"Es muy difícil sobrellevar esa situación y la adicción es una enfermedad de personas muy vulnerables ante estas cosas... Fue para abajo y terminamos en esto", compartió, Pettinato, a la salida de su programa radial.