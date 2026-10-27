El crudo relato de Tamara Pettinato sobre la internación en un psiquiátrico de su hermano Felipe

La conductora contó qué pasó para que su hermano fuese ingresado en un hospital especializado en salud mental. "Fue para abajo y...".
Tamara Pettinato contó el motivo por el que Felipe, uno de sus hermanos, terminó internado en un hospital psiquiátrico en la Ciudad Autónoma. La conductora describió cómo fueron los últimos tiempos del imitador de Michael Jacbson, haciendo cumplido los primeros seis meses de su prisión domiciliaria.
"Se sabe que está internado, que tuvo una recaída y, por supuesto, estuve ahí para intervenir... Fue el equipo tratante" de Felipe el que decidió su internación", contó Tamara, en diálogo con Oliver Quiroz, para PrimiciasYa, por América, sobre los motivos que llevaron a felipe a ingresar a un hospital especializado en salud mental.
"No fue algo que decidí yo, fue una recomendación de su psiquiatra y su equipo", puntualizó, la conductora radial y televisiva. "Él nunca abandonó el tratamiento, entonces no es algo que decida yo. Fue una recomendación de su psiquiatra y su equipo", amplió, Pettinato.
"Él está preso con domiciliaria, y tobillera, desde hace seis meses, por una causa que se desprendió de la causa principal, entonces no es que estaba bárbaro y bien", contó, Tamara, sobre la realidad de su hermano, condenado en abril, por la muerte de su examigo ypsiquiatra, Melchor Rodríguez.
"Vivía conmigo hasta hace tres días y fuimos viendo como fue desmejorando", compartió Tamara, con honestidad en sus palabras, sobre el motivo por el que Felipe, también hijo de Roberto, fue traslado de su casa a un centro especializado en tratamiento psíquicos.
"Es muy difícil sobrellevar esa situación y la adicción es una enfermedad de personas muy vulnerables ante estas cosas... Fue para abajo y terminamos en esto", compartió, Pettinato, a la salida de su programa radial.
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