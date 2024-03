Otro récord de Argentina: la ropa de mujer más cara del mundo

El estudio de la firma Miglino y Asociados relevó el precio de ropa femenina en más de 1.200 comercios de 15 provincias de la Argentina, en base a una canasta de 12 productos: desde un pantalón de jean a un tapado y desde una bombacha y corpiño hasta remeras, blusas, shorts, camisas y sacos de vestir.

"Siempre usamos el valor de las marcas más caras y el valor de la ropa más barata haciendo un promedio. Hemos tomado marcas como Kosiuko, Awada, Ayres, Ver, Rapsodia, Rimmel, Westwood, Sweet, Peuque, Markova, Yagmour, Materia, Normandie, Le Utthe, Como Quieres que te Quiera, Sail, Cuesta Blanca y otras marcas más pequeñas que representan el 98 por ciento del mercado argentino de ropa femenina", señala el informe.

Ropa de mujer Ayres.jpg

Más de un millón de pesos por una docena de prendas

Según el relevamiento, "el valor obtenido fue de $ 1.050.000 para el set de 12 prendas, que dividido por el dólar oficial de $ 857, da: US$ 1,225,00".

El informe explica que "el mismo set de 12 prendas femeninas cuesta en Estados Unidos US 88, en Francia US 120, en Italia US 118, en España US 110, en Japón US 116, en México US 66 y en Brasil US 89".

"En Argentina se venden unos 96 millones de prendas femeninas al año. Tomamos el valor más caro de cada marca y el valor más barato de: pollera, short, vestido, pantalón jean, pantalón de vestir, saco, campera de plástico (simil cuero), blusa y remera y tapado. El promedio de los 12 productos nos dio más de un millón de pesos ($ 1.050.000), lo que llevado a dólares, según la cotización oficial del día viernes 1 de marzo de 2024 en $ 857, da: US 1.225,00", explicó Javier Miglino, titular de la consultora.

"Ese valor supera el promedio de las 10 marcas de ropa más vendidas en Estados Unidos de América, Japón, Francia, España, Italia, México y Brasil", agregó.

El relevamiento hace un detalle de precios por ropa, en miles de pesos: "una pollera, 62 mil pesos; pantalón jean, 58 mil pesos; pantalón vestir, pesos 64 mil; short,,57 mil pesos; camisa, 68 mil pesos; saco. 170 mil pesos; vestido, 175 mil pesos; blusa, 56 mil pesos; remera, 31 mil pesos y tapado, 204 mil pesos. También hace referencia a la ropa interior: bombacha, 45 mil pesos; corpiño, 60 mil pesos. Total de la canasta de 12 prendas da: 1.050.000 pesos. US 1.225,00 (Dólar oficial $ 857. Cotización 1 de marzo de 2024)".

Miglino señaló que "los valores de la ropa más cara del mundo en Argentina superan la imaginación. En el estudio pudimos establecer que hay pantalones de jean para mujer a más de 60 dólares cada uno, un precio que simplemente no puede encontrarse en Japón o Italia, Francia, España, México y Brasil para esas marcas. Solamente marcas de etiqueta como Luis Vouitton, Versace, Armani o Hermes que en Argentina no se fabrican ni se venden, oscilan en esos precios".

Y agregó: "Por caso el mismo producto cuesta mucho menos en Paris, Madrid, Nueva York, Tokio, Roma, México DF o San Pablo". Javier Miglino también explicó que "se compra lo indispensable" y agrega: "la ropa femenina que no es de etiqueta, es un comodity, es decir debería costar lo mismo en todo el mundo y así en general, excepto en la República Argentina donde fabricantes y distribuidores no pueden quejarse de la falta de ventas: las mujeres argentinas compran unos 96 millones de prendas cada año, es decir cada chica, señora y anciana se compra unas cuatro prendas anuales".

Y explicó que "por ese motivo y dado que en este 2024 nos encontramos en una situación económica muy difícil, a partir de un costo de vida desbocadp que hoy por hoy coloca a la Argentina con el dudoso mérito de ser la ‘campeona mundial de inflación’ con un guarismo del 254 por ciento anual; resulta menester comprar solo lo imprescindible. "Entonces instamos a la gente a pensar dos veces antes de comprar, en este caso un pantalón, una pollera, un corpiño o una bombacha", concluyó Miglino.

La encuesta fue desarrollada en Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Misiones, Neuquén, Río Negro, Chubut, Chaco, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, Santa Cruz y La Pampa.