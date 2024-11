Otro récord argentino: tenemos el helado más caro del mundo

El informe se elaboró a partir del escaneo de precios en Argentina, tomando en consideración heladerías artesanales e industriales de todo el país. En este sentido, se señaló que en nuestro país 12 heladerías se llevan el 97% de todas las ventas: Rapanui, Freddo, Daniel, Cadore, Griddo, la Gruta, Pérsicco, Scannapieco, Portho Gelatto, Helados Tito, Dino e Italia.

"En todos los casos hemos buscado un precio promedio para todos los helados, con un componente más caro en los helados artesanales y más barato en los ind ustriales. La comparación incluyó países de alto poder económico (Estados Unidos, Alemania, Mónaco o Dubai) y otros con economías más parecidas a la nuestra (Brasil, México)", se aclaró desde JMyA.

De esta manera, el precio promedio en Argentina del kilo de helado a $ 16.000 o US 16 (tipo de cambio oficial $ 999 del 19 de noviembre de 2024) surge como el más alto comparado con Dubai US 15, Mónaco US 14, Alemania US 13, Francia US 13, Estados Unidos US 12, Italia US 12, España US 11, Brasil US 10 y México US 9.

Según Miglino esta circunstancia hace que esta golosina popular muy consumida en todo el mundo se haya alejado del hábito de los argentinos respecto a años anteriores en que el helado era algo habitual y accesible para todos los bolsillos.

"En Argentina se consumían en la década del '70 unos 12 kilos de helado por persona y por año. El día de hoy el consumo bajó a la mitad, por razones de precios y de cuidado de la salud, en atención a que se trata de un alimento rico en azúcar y calorías", destacó el informe.

Al analizar las causas de esta inusual carestía Miglino consideró que "en 2024 todas las empresas maximizaron los aumentos mostrando una voracidad nunca vista que nos dejan por encima incluso que Dubai y el principado de Mónaco, Alemania y Francia. Y bastante más que en España, Italia, Estados Unidos, México y Brasil".

"Desde fabricantes e importadores a supermercados mayoristas y minoristas, todos han tomado un dólar de arranque de 3.000 pesos en enero de 2024 y jamás ajustaron a los valores reales, por eso seguimos teniendo los precios más caros del mundo", concluyó Miglino.