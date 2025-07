Récord en puerta: exportaciones de minería crecerían un 14% en 2025

Estas estimaciones surgen del último Informe Productivo de la Minería Argentina elaborado por la CAEM, donde se destacan las expectativas de producción de las principales compañías del sector. Para el próximo año, se proyecta una producción de más de 1,1 millones de onzas de oro, 19,6 millones de onzas de plata y cerca de 130.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE).

Si bien el oro y la plata representan actualmente el 81% del total exportado por la minería argentina, el informe advierte sobre la antigüedad de los principales yacimientos de estos metales, muchos de los cuales llevan décadas en operación. Este envejecimiento impacta negativamente en los volúmenes productivos y genera un aumento en los costos operativos.

caem.webp

“A pesar del incremento en las exportaciones, los volúmenes muestran un marcado deterioro desde 2020. La suba de precios internacionales evita por ahora el cierre de operaciones, pero deja a las empresas en una situación de fragilidad ante cualquier baja en las cotizaciones”, señala el estudio.

En un escenario considerado como “moderado” en cuanto a precios y producción, las entidades proyectan un crecimiento del 14% para las exportaciones mineras de 2025. Esta cifra no sólo implicaría un nuevo récord nominal, sino que también representaría el quinto año consecutivo de crecimiento exportador para el sector.

Una de las claves del desempeño será el litio. El informe destaca un “récord productivo” en este recurso estratégico, con una previsión de aumento del 75% interanual. Este boom responde a la creciente demanda global de baterías y energías limpias, y posiciona a Argentina como un actor clave en el mercado mundial.

En cuanto a precios, se proyectan valores estables para 2025, con el oro rondando los US$ 3.300 por onza, la plata en torno a los US$ 32 por onza y el litio en US$ 8.500 por tonelada de LCE. Estas cifras están en línea con las estimaciones del Banco Mundial y CME Group, y son relevadas también por la Secretaría de Minería de la Nación.

El informe además señala que en el primer semestre de 2025 las exportaciones mineras ya registran un crecimiento superior al 30% respecto del mismo período del año anterior. Frente a este panorama, se subraya el avance de nuevas inversiones en proyectos de cobre, un mineral que podría sumar en los próximos años un nuevo complejo exportador a la matriz productiva minera del país.

“Frente a las crecientes inversiones en exploración y construcción, la minería argentina se prepara para ampliar su peso en el comercio exterior”, afirmaron desde la CAEM y la BCR. Y concluyeron: “El 2025 espera consolidarse como un nuevo año de crecimiento exportador en valor, con oportunidades y desafíos hacia el futuro”.