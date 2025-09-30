Reintegro de $ 20.000 y descuentos para jubilados: cómo acceder a este beneficio

Desde este martes, el Ministerio de Capital Humano activó un programa de beneficios para jubilados. Incluye descuentos en supermercados, un reintegro de hasta $20.000 y una billetera virtual que protege de la inflación.
El Ministerio de Capital Humano lanzó este martes un nuevo programa de beneficios destinado a mejorar el poder de compra de los jubilados y pensionados de ANSES que incluye descuentos en las principales cadenas de supermercados del país, un reintegro adicional de hasta $20.000 y una herramienta financiera que protege los ahorros de la inflación.
El programa incluye acuerdos con las principales cadenas de supermercados del país. La mayoría ofrece un 10% de descuento sin tope de reintegro, mientras que algunos suman un 20% extra en rubros específicos:
Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros + 20% en perfumería y limpieza, sin tope.
Coto y La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros.
Josimar: 15% sin tope.
Carrefour: 10%, con tope de $35.000.
Día: 10%, con tope de $2.000 por transacción, acumulable con otras promos.
Estos descuentos buscan aliviar directamente el bolsillo de los más de 7 millones de jubilados y pensionados que dependen de ANSES.
Cabe destacar que, por su parte, Coto ofrece un 25% de descuento a todos los clientes presenciales que paguen con Mercado Pago los viernes.
Quienes cobran en Banco Nación Argentina (BNA) tienen un reintegro adicional del 5%, hasta $20.000 mensuales, al pagar con tarjeta de débito o crédito mediante la app BNA + MODO. Además, se activó una billetera virtual que genera rendimientos diarios sobre el saldo, con una TNA del 32%, hasta $500.000, para proteger los ahorros de la inflación.
Los que cobran en Banco Galicia también recibirán beneficios: ahorros de hasta 25%, cuotas sin interés y una cuenta remunerada con TNA del 33,2%.
