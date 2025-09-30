Reintegro de $ 20.000 y descuentos para jubilados: cómo acceder a este beneficio

Descuentos en supermercados

El programa incluye acuerdos con las principales cadenas de supermercados del país. La mayoría ofrece un 10% de descuento sin tope de reintegro, mientras que algunos suman un 20% extra en rubros específicos:

Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros + 20% en perfumería y limpieza, sin tope.

Coto y La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros.

Josimar: 15% sin tope.

Carrefour: 10%, con tope de $35.000.

Día: 10%, con tope de $2.000 por transacción, acumulable con otras promos.

Estos descuentos buscan aliviar directamente el bolsillo de los más de 7 millones de jubilados y pensionados que dependen de ANSES.

Cabe destacar que, por su parte, Coto ofrece un 25% de descuento a todos los clientes presenciales que paguen con Mercado Pago los viernes.

Reintegro y billetera anti-inflación

Quienes cobran en Banco Nación Argentina (BNA) tienen un reintegro adicional del 5%, hasta $20.000 mensuales, al pagar con tarjeta de débito o crédito mediante la app BNA + MODO. Además, se activó una billetera virtual que genera rendimientos diarios sobre el saldo, con una TNA del 32%, hasta $500.000, para proteger los ahorros de la inflación.

Los que cobran en Banco Galicia también recibirán beneficios: ahorros de hasta 25%, cuotas sin interés y una cuenta remunerada con TNA del 33,2%.