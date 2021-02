Retenciones: Fernández las aumentaría si suben los precios

Fernández aclaró que no está "contra el campo" sino "a favor de la mesa de los argentinos", en referencia al impacto que tiene la suba de los precios internacionales en el de la carne en el mercado interno, que después de los incrementos que tuvo el año pasado llevó al Gobierno a acordar con los frigoríficos exportadores una oferta de cortes a precios más económicos.

Al respecto, el jefe de Estado señaló en una entrevista a Página/12 que antes "China era un país que solo importaba carne envasada y había un número limitado de frigoríficos que tenían capacidad de exportar" y "ahora decidió importar carne con hueso, medias reses".

Las declaraciones de Fernández se dan a conocer luego de que la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, dijera que "no se descarta" la suba de los derechos de exportación, lo que generó alarma y malestar entre los productores agropecuarios, si bien se pensaba que la advertencia de la funcionaria era más por los granos que por la carne.

A diferencia de los países europeos, que por lo general importan los cortes cárnicos más caros dentro de la denominada "cuota Hilton", China además compra otros cortes más económicos, incluso algunos que en la Argentina no son habitualmente destinados al consumo humano.

Alberto Fernandez bazterra carne (1).jpg Retenciones: Fernández advirtió a los exportadores que no trasladen los precios al mercado interno.

Esa característica de las importaciones del gigante asiático tiene una incidencia en el precio local de todos los cortes de carne vacuna, lo que es motivo de preocupación del Gobierno y dio lugar a la advertencia de Fernández.

"El productor de carne tiene la posibilidad de vendérsela al carnicero o vendérsela a China a un precio enorme. Yo necesito que ellos exporten porque necesito dólares que entren. Pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales. Ellos no producen en dólares", señaló.

Ante este escenario, dejó en claro que "el Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir 'esto no se exporta'. Y no hay mucho más tiempo para que decidan".

"Yo les pido que comprendan de lo que estoy hablando y que la gente me entienda. Cuando estoy hablando de estas cosas no estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos", remarcó el primer mandatario.

En ese sentido, Fernández comentó que le dijo al ministro de Agricultura, Luis Basterra, que "todo tiene un punto límite" y que le dice "públicamente" a los exportadores que "no puedo dejar que esto siga pasando, porque el riesgo es que con la pandemia todos estos productos van a seguir creciendo en su precio y no estamos dispuestos a tolerarlo".

En contraposición con el sector de la carne, el mandatario afirmó que "los aceiteros lo entendieron y organizaron un fideicomiso, resolvieron un mecanismo de compensación entre ellos".

Por lo tanto, advirtió: "Si no lo entienden, me obligan a resolver el problema y no pueden hacerse los desentendidos".

"A mí me votaron para ejercer el poder cuando tengo que ejercerlo. No se puede especular en este contexto, no tienen derecho a lastimar la tranquilidad de la gente", aseveró.