Se derrumban las acciones de Mercado Libre en Nueva York

El gigante del comercio electrónico en Latinoamérica publicó este jueves los resultados correspondientes al tercer trimestre del año y los números de la compañía no alcanzaron las estimaciones de Wall Street.

Maximiliano Donzelli, Head Estrategias de Inversión de IOL Inversiones, dijo que los resultados correspondientes al tercer trimestre del año superaron las expectativas de mercado en cuanto a ingresos (los cuales totalizaron USD 5.312 millones (+35% i/a) en relación a los USD 5.282 millones esperados, pero "no logró alcanzar las estimaciones de BPA ni de volumen vendido".

Beneficios por debajo de lo estimado

"El beneficio por acción (BPA) de la compañía fundada por Marcos Galperín fue de USD 7,83, con un incremento de 9% interanual, mientras que las estimaciones eran USD 9,85", detalló. Analizó que "el segmento fintech experimentó un golpe dado que la estrategia de la compañía se enfocó en lograr mayor penetración de usuarios con productos de menor margen financiero".

Esto se refleja en el crecimiento de la cartera de créditos, la cual experimentó un crecimiento de 77% interanual, totalizando US$ 6.016 millones. El volumen bruto de productos totalizó los US$ 12.900 millones, un 14% más que el mismo período del año anterior, mientras que las estimaciones eran de US$ 13.000 millones.

El segmento de e-commerce se destacó, con un crecimiento de 48% interanual, generando US$ 3.100 millones en ingresos, con la sólida performance de Brasil y México, y una recuperación en Argentina. En cuanto a su logística, MercadoLibre envió 134,6 millones de artículos en el tercer trimestre del 2024, con un alza de 16% interanual. Este segmento sigue siendo uno de los que MELI sigue invirtiendo capital, y afecta al margen bruto.

Donzelli señaló que el BPA anualizado de MELI "es elevado" y que "dado el crecimiento exponencial de la compañía, el gran crecimiento del segmento fintech, y la visión de largo plazo de la gerencia, seguimos siendo optimistas".

"Entendemos que MELI sufrió un golpe en su beneficio neto para impulsar el segmento fintech (por medio de menores márgenes y una mayor cartera de créditos), y lograr mayores sinergias y adopción en el resto de sus segmentos. El segmento fintech a nuestro criterio sirvió para tener mayor flujo al resto de sus segmentos; ecommerce, ads, envíos", concluyó.