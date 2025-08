Javier Milei cruzó a la oposición por criticar el veto al aumento de las jubilaciones

"Los que tanto reclaman por las jubilaciones son los mismos que en su momento vetaron el aumento y dijeron que se estaba declarando la quiebra del Estado. Dejaron las jubilaciones en 80 dólares y ahora están en U$S, se multiplicaron por cuatro", dijo en un evento de la Fundación Faro, el think thank que el dirige el libertario Agustín Laje.

"Ahora vienen a decir que no se llega a fin de mes. Si la frase fuera cierta, uno tendría que caminar por la calle y debería estar llena de cadáveres. ¿Alguien se puso a pensar esa pelotudez (sic)? Es un insulto para quienes hacen un gran esfuerzo para seguir adelante por la vía honesta, algo que los kukas y el periodismo no saben”, enfatizó el Presidente. Y siguió: "Los kukas parece que nos hubieran dejado en Suiza y que nosotros generamos una masacre, cuando en realidad los que se consumieron el capital empobreciendo a la gente fueron ellos”.

En medio de sus críticas, Milei apuntó contra el Senado por la aprobación de la moratoria previsional, el aumento a jubilados y emergencia en discapacidad: "La violación de la restricción de presupuesto la financian con deuda, es decir con impuesto futuro, condenando a la miseria a las generaciones futuras, como lo que hicieron los demagogos populistas del Congreso, o con emisión monetaria".

"Así, condenan a la miseria a los más vulnerables, como los adultos mayores. En definitiva, el remedio termina siendo peor que la enfermedad", sentenció.

Milei: "Si ganamos en Provincia, habremos puesto el último clavo al ataúd del kirchnerismo"

Durante su exposición, el líder de La Libertad Avanza se metió de lleno en los comicios legislativos de la Provincia. "Tenemos que pedirle a los bonaerense que miren a su alrededor: si la seguridad, educación y servicios esenciales mejoraron o no. De esto se trata la elección del 7 de septiembre: decirle que no a décadas de miseria sostenida, que hoy encarna el inútil esférico. Es esférico, porque es inútil lo miren por donde lo miren”, sostuvo en un nuevo ataque al gobernador Axel Kicillof.

Para Milei, esta elección "podría significar el fin del kirchnerismo". Y sumó en esa línea: "Es mucho más que un distrito lo que se juega, pero hay que tener en cuenta que están llevando a cabo la farsa y el fraude moral que son las candidaturas testimoniales. Están saliendo los intendentes a jugar en la cancha poniendo todo el aparato y, además, están dispuestos a hacer fraude porque votan con un sistema electoral distinto".

“Esta elección es importante porque va a significar el techo del kirchnerismo. Para nosotros va a significar el piso, porque la elección nacional no tendrá testimoniales —o si las hay, no serán nuestras— y se votará con boleta única papel, un sistema que supuestamente perjudica a los oficialismos, y los únicos que la impulsamos fuimos nosotros", señaló Milei y subrayó: “De acá a octubre vamos a seguir creciendo, pero ellos tienen esta única elección. Si en septiembre ganamos la Provincia, habremos puesto el último clavo en el ataúd del kirchnerismo”.