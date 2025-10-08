Se disparó el dólar blue y llegó a $1.475

De esta forma, la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 2,8% y el paralelo se alejó del oficial, al tocar su valor máximo en tres meses. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se vendió a $1.430.

El dólar oficial operó a $1.410,60 para la compra y a $1.462,70 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) este viernes. En tanto, en el Banco Nación (BNA), cotizó a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta.

El dólar MEP operó a $1.531,58 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 7,1%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.560,52 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 9,1%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.891,50.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.538,01, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s122.619, según Binance.

Mientras el riesgo país subía, las acciones en la Bolsa porteña se desplomaban.

Los bonos con mayores bajas son los títulos más largos como el Global 2038 (-3,1%), Bonar 2035 (-2,8%) y el Global 2046 (-1,1%). En efecto, el riesgo país sube 5,7% y se ubica a 1.074 puntos básicos.

Los bonos en pesos profundizan sus caídas. Los títulos CER se hunden hasta 4,7%, mientras que las Lecaps pierden hasta 2,9% y los títulos TAMAR ceden hasta 6,4%.

Los ADRs que arrancaron la jornada en verde, pasaron a registrar mayoría de bajas. Las más importantes son para: Telecom (-2,7%), IRSA (-2,2%) e YPF (-2,2%). Las acciones líderes, las que más suben son Ternium (+3,8%), Aluar (+3,2%) y Edenor (+2,9%). El riesgo país, que mide la JP Morgan, quedó en 1074 puntos.

Además, este miércoles, la tasa de caución a un día tocó un máximo de 45% TNA y el REPO interbancario alcanzó el 57% TNA.