Un video Milei en el Movistar Arena se usó para criticar a Trump en el Senado de EE.UU.

A través de su cuenta oficial de X, la senadora por el estado de Massachusetts cuestionó a Trump, al que acusó de otorgarle dinero al Gobierno argentino “mientras recorta la atención médica para los estadounidenses”.

Mostrando un video de Milei en donde entona el tema “Demoliendo hoteles”, de Charly García, Warren manifestó: “Esta es la persona a la que Donald Trump quiere darle US$20 mil millones de nuestro dinero, mientras recorta la atención médica para los estadounidenses en su propio país”.

This is who Donald Trump wants to give $20 billion of our money to while he guts health care for Americans at home. https://t.co/EUDc5NKl6w — Elizabeth Warren (@SenWarren) October 8, 2025

En el video se ve al Jefe de Estado argentino durante la presentación de su nuevo libro, el pasado 6 de octubre.

La crítica de Elizabeth Warren se refiere a las negociaciones entre Estados Unidos y Argentina, que deberían terminar en que el Tesoro norteamericano otorgue un swap por un total de US$ 20.000 millones al gobierno libertario.

En este contexto, días atrás el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, en la capital norteamericana de Washington, en pos de avanzar en las negociaciones.

“Durante su estadía aquí en Washington, continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las firmes políticas de Argentina”, señaló Bessent en sus redes.

Poco después de la bilateral Trum-Milei, el Banco Mundial anunció un desembolso de 4.000 millones de dólares en apoyo a la Argentina para proyectos de minería y minerales críticos, turismo, energía y financiamiento para pequeñas y medianas empresas.

El oxígeno de Estados Unidos llega en el peor momento de la gestión de Milei, cuando enfrenta crecientes adversidades políticas y económicas.