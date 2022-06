Se necesitan $215 mil para seguir siendo de clase media

El aumento de precios no tiene freno y en CABA, según CESyAC, una familia necesitó en mayo un total de $215.272,97 para cubrir todos sus gastos.

Los salarios suben muy poco y la inflación cada vez se come más el bolsillo de los argentinos, muchos de los cuales pelean todos los días para no caer bajo la línea de la pobreza. Es así que esta preocupación se materializó luego de que un informe detallara que, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una familia necesita más de 200 mil pesos mensuales para no ser pobre.