Suben las expectativas de inflación para 2021 al 51,1%

Los economistas, consultores y bancos de inversión relevados por la autoridad monetaria previeron una inflación de 3,1% para noviembre (cuatro décimas menos que la de octubre) y una cotización oficial del dólar de $103,7 para fines de 2021 y de $161 para diciembre de 2022.

Las expectativas de inflación para todo el año aumentaron ininterrumpidamente en los últimos tres meses y se ubicán unos cinco puntos porcentuales por arriba de las estimaciones difundidas en agosto.

Por otra parte, los consultados esperan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2021 de 9,7% (+1,4 respecto del relevamiento previo), luego de registrarse en 2020 una caída de 9,9%. En cuanto a la variación trimestral desestacionalizada del PIB, la estimación para el tercer trimestre del año se corrigió al alza con una suba estimada de 4,2% sin estacionalidad. La estimación para el cuarto trimestre se elevó hasta 1,5%.

rem (1).png Las proyecciones de inflación mensual.

En tanto, se redujeron las perspectivas de crecimiento para el primer trimestre del año próximo hasta 0,1%.

Para diciembre de 2021, quienes participan del REM pronosticaron una tasa BADLAR de bancos privados promedio mensual de 34,50%, algo más elevada que la registrada en el mes de noviembre (34,18%). Se evidencia una trayectoria creciente de las previsiones mensuales hasta fines de año próximo, ascendiendo el nivel de la tasa hasta 36,45%.

También prevén que el tipo de cambio alcance $103,7 por dólar en diciembre 2021 y $161 a fines de 2022.

En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), estiman un monto para 2021 de US$ 76.406 millones, incrementándose en US$ 1.054 millones con relación al último REM y en US$ 21.522 millones con respecto a lo registrado en 2020 (US$ 54.884 millones)..

El valor de las importaciones (CIF) de 2021 se ubicaría en US$ 61.464 millones, esto es US$ 264 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo y US$ 19.108 millones mayor al dato evidenciado en el último año (US$ 42.356 millones).

La proyección provista para la desocupación abierta para el tercer trimestre de 2021 sería de 9,8% de la Población Económicamente Activa (PEA). Para el cuarto trimestre de 2021 la mediana de los pronósticos se sostiene en 9,8%, valor que se eleva para el primer trimestre de 2022 a 10%.

Finalmente, la proyección del déficit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) para 2021 se redujo respecto del relevamiento anterior en $28,2 miles de millones hasta $ 1.157,8 miles de millones, tras haberse registrado un déficit de $ 1.750 miles de millones en 2020. Asimismo, se prevé un déficit de $ 1.819,0 miles de millones para 2022.