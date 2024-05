Uno de los mayores industriales del país advirtió por la situación de la economía: "no hay que aguantar, hay que atacar"

Además, señaló que "la dirigencia empresaria es más un geriátrico que algo pujante", consideró "un suicidio" cortar las relaciones con China y se quejó de la "desnacionalización" de la economía y se mostró a favor de trabajar abriendo los libros de las compañías.

En diálogo con "La Fábrica Podcast", que se emite en streaming, uno de los mayores empresarios industriales del país puso reparos sobre el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI), que se debate en el Senado en el marco de la Ley Bases.

"Hay que se cuidadosos desde donde se mira al RIGI, promover las inversiones es fundamental, pero hay que hacerlo con equidad. Y cuando entramos a discutir la equidad es muy difícil tratar de entender la posibilidad que se les da a lo demás. Eso no parece estar entendiéndose en el Parlamento. Yo escucho críticas por el monto, por los beneficios, pero no escuché demasiadas opiniones sobre la equidad, por qué no todos tenemos la misma posibilidad de invertir. Siento que hay un cierto menosprecio al capital nacional, que no es de este gobierno, viene de años", expresó Madanes Quintanilla.

"No es competitivo porque hemos creado un monstruo, un Frankenstein. Es difícil que se pueda ser competitivo en un país donde el sector informal hoy está entre el 40% y el 50% de la economía", sostuvo, y agregó que otro factor perjudicial es el impuesto sobre las exportaciones industriales.

En otro pasaje de al entrevista, Madanés consideró que actualmente "la dirigencia empresarial tiene un rol insignificante", entendiendo que es necesario un rol más activo.

El empresario también criticó la distorsión económica causada por múltiples tipos de cambio y la falta de un mercado cambiario transparente. En este sentido, abogó por una transparencia de mercado y sugirió que unificar el tipo de cambio, aunque doloroso al principio, podría ser una mejor solución que seguir "tapando agujeros".

"La desnacionalización de la economía argentina en las últimas cuatro o cinco décadas ha sido monstruosa, lo cual para mi es un problema", expresó Madanes durante la entrevista y habló de la necesidad de equilibrar la matriz de trabajo, y "tejer un proyecto de país" entre el sector privado, los gremios y el Estado Nacional.

Por último, Madanes deslizó que le parecían acertadas las políticas económicas implementadas por el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y destacó que en su gestión "logré trabajar a libro abierto, abríamos los costos. Si trabajáramos a libro abierto, mejoraría la economía".

Sobre ese momento y ese vínculo, Madanes también respondió en la entrevista. "Recuerdo que durante la época de Moreno me tocaba ir una vez por mes, nunca hubo un revolver en la mesa, es parte de una fantasía que se creó. No era una conversación suave, pero logré trabajar a libro abierto, abríamos los costos. No estoy a favor de los modos, pero sí de trabajar a libro abierto, es la única manera. Si trabajáramos a libro abierto, mejoraría la economía".

En una de esas reuniones, el dueño de FATE le preguntó a Moreno si "¿te queres quedar con mi compañía? Mirá que es mía eh". Moreno le respondió que le gustaba su manera de debatir.

Por último, el empresario consideró que "hay que trabajar a balances abiertos, si tanto proteccionismo existe y tan condicioso es el empresario privado en Argentina, las pymes deberían estar nadando en dinero, y no las veo nadando en dinero".