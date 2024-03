YPF perdió 1.277 millones de dólares en 2023

De acuerdo con los estados contables consolidados difundidos hoy por la petrolera, con datos expresados en la moneda estadounidense, en 2023 registró una pérdida operativa de 1.248 millones de dólares, después de un beneficio operativo por 2.482 millones de dólares logrado en 2022.

La compañía obtuvo el año pasado un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado positivo de 4.058 millones de dólares, con una bajada del 18 % con respecto al año anterior, producto principalmente de menores precios de combustibles medidos en dólares y un contexto de alta inflación que impactó en los costos operativos.

En tanto, los ingresos anuales de la petrolera ascendieron a 17.311 millones de dólares, con una retracción interanual del 8 %.

Una deuda de 6.803 millones de dólares

Por otra parte, YPF precisó que su deuda neta ascendía a finales del 2023 a 6.803 millones de dólares, con un aumento interanual del 13 %.

Además, indicó que sus inversiones aumentaron un 36 % interanual el año pasado, totalizando 5.684 millones de dólares.

Incremento de la producción en Vaca Muerta

Su producción total de hidrocarburos alcanzó el año pasado a 513.600 barriles equivalentes por día, un 2 % más que en 2022, aunque con un fuerte crecimiento de la producción en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

"El 46 % de la producción total de 2023 fue shale (no convencional). La producción de crudo shale continuó registrando una elevada tasa de crecimiento de 27 % en 2023", precisó YPF.

La semana pasada, YPF anunció un proyecto orientado a desprenderse de campos maduros (55 áreas) y concentrarse en áreas convencionales y no convencionales que generen mayor valor para la compañía.

YPF-COMBUSTIBLE-NAFTA-GASOIL-ABASTECIMIENTO-9.jpeg Sigue el juicio contra YPF.

Juicio por YPF: cada día sin pagar cuesta US$ 2,5 millones en intereses

Cada día que la Argentina no paga el millonario juicio de US$ 16.000 millones por la estatización de la petrolera YPF tiene un costo de u$s 2,5 millones en concepto de intereses.

Es el monto aplicado por la jueza federal de Nueva York Loretta Preska, según indicó el especialista Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors. Desde septiembre de 2023, el momento en que se emitió el fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska que condenó a la Argentina a pagar el máximo posible al fondo Burford Capital titular de los derechos de las sociedades Petersen y Eton Park-, los intereses acumularon unos 414 millones de dólares.

Para acelerar la situación, Preska convocó a los representantes de la Argentina y a los beneficiarios del caso de la expropiación a una audiencia telefónica que se realizará el 18 de marzo, con el fin de destrabar el proceso de "Discovery" (descubrimiento) de activos embargables del Estado.

El bufete Burford, que compró los derechos de litigio tras la quiebra de las empresas Petersen, de la familia Eskenazi, puso en una lista de presuntos activos embargables a las acciones de YPF en manos del Estado, las concesiones para los recursos naturales, los aviones de Aerolíneas Argentinas, bienes de Arsat, Energía Argentina (Enarsa), el Banco Nación y hasta el swap con China. También los abogados demandantes quieren conocer cada movimiento de dinero del Banco Central (BCRA) al exterior. Esa aspiración es para tener una garantía por si el Estado continúa sin pagar.

La Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de la defensa del país, había argumentado en febrero que Estados Unidos no puede tener injerencia para fallar sobre leyes argentinas, por hechos ocurridos en territorio argentino con empresas argentinas.