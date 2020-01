Alternativas para compartir datos

Si bien Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram, Instagram y Snapchat son los más utilizados y los que prometen cifrado y autodestrucción de los mensajes, la realidad es que los hackers que tengan el software preparado pueden acceder a la información compartida. A partir de esto, se hace imperiosa la necesidad de que surjan aplicaciones por fuera de las tradicionales para asegurar la información que se comparte.

Nuevos aliados

Kaymera es un sistema operativo muy utilizado ya que permite la encriptación de comunicaciones por voz y mensaje. A su vez, está protegido contra cualquier tipo de extracción física ya que en caso de pérdida del teléfono, se borra la información y es imposible recuperarla. Nunca más oportuno para sentirse seguro en tal sentido.

Otra opción más segura que reemplaza al Whatsapp puede ser Cipherbond, la cual es una plataforma de comunicación segura que proporciona cifrado extremo a extremo para voz que desvía y cifra las llamadas salientes.

Cipherbond permite el intercambio seguro de documentos, llamadas de conferencia y mensajes de grupo sin dejar rastros de las comunicaciones.

Una tercera opción es el Wicr Me que también ofrece encriptación para mensajes de texto, voz y video, cuenta con una función de tiempo de expiración que permite la autodestrucción de mensajes después de un tiempo determinado. No requiere de registración con número de teléfono o email para su uso por lo que es una excelente opción para aquellos usuarios que buscan el anonimato y no dejar ningún tipo de rastro en las redes. A considerarlo según las circunstancias.

Con todos, mejor

Para aquellos usuarios que requieren de tener conversaciones grupales para el trabajo y precisan de una opción más segura existe la aplicación Wire que facilita estas conversaciones en conjunto y de forma protegida.

Tiene la funcionalidad de poder albergar comunicaciones de hasta diez personas que pueden iniciar sesión y videollamadas.

Es una excelente opción para los que trabajan con información sensible que requiere de un extremo cuidado al momento de ser compartida.

De esta manera el flujo de información se comparte, pero eso sí, requerirá de la mesura del grupo para una sana convivencia virtual.