Cine argentino, una industria que da pelea pese a todo

No es para menos a la aventura que se acaba de lanzar Darín. En principio su primer película La Odisea de los Giles al cierre de esta edición marcaba un corte de 790.147 espectadores y se supone ahora en su tercera semana de estreno puede superar el millón de espectadores y se proyecta como el film más visto del año.

Pero se sabe que Darín es Darín. Una excepción. Al igual que el director Juan José Campanella cuya película El Cuento de las Comadrejas pasó el medio millón. Pero se le hizo cuesta arriba. No son los mismos números, en el mundo audiovisual hay una coincidencia sobre las películas de Campanella: "Antes metía dos millones de espectadores (El Secreto de sus Ojos 2009 y Metegol 2013)".

Esta es la época de la temporada fuerte de estreno de producciones nacionales en la pantalla grande y la intención es aprovechar la muy buena performance de la película de Darín. Entre la última semana de agosto y setiembre se estrenan diez películas y restan de aquí hasta fin de año 50 films más. Julio Ludueña, integrante de la comisión directiva de la Asociación d e Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), que agrupa a 1400 directores argentinos y 82 mil en el mundo, puso la discusión en su lugar: "Una golondrina no hace verano".

La venta de entradas de cine en general subió, pero el cine nacional siguió la curva inversa en los últimos vienen en baja: "Es verdad, no se redujo la cantidad de espectadores. Una sola película como Toy Story 4 se lleva casi siete millones de espectadores. Con el estreno de Avengers, siempre tanques yanquis, de las 900 pantallas en todo el país estrenó el 25 de abril en 700. Esto sin ninguna duda genera un embudo para todo el año. Es un problema mundial sobre al concentración, es un abuso de posición dominante. El Estado debe regular para ver la diversidad y cine nacional. Cuenta con leyes como cuota pantalla que no se cumplen. De 180 películas argentinas que se estrenan al año, entre el 70 y 90 por ciento se concentran en un puñado de tres o cuatro películas”.

ADEMÁS:

Jimena Barón presentó "Dos corazones", su nuevo videoclip

Pampita fue demorada en Ezeiza por un problema con su pasaporte

Financiación

En consonancia con Ludueña que desde la DAC se pide con urgencia una política cinematográfica, El Chino Darín, hijo de Ricardo Darín, declaró en función del fenómeno de La Odisea... que es una excepción si se quiere seguir produciendo en el país: “Falta financiación y confianza sobre la actualidad de la creación audiovisual en el país”. Es un poco más directo que su padre a la hora de opinar.

El director de la película Bruja (estrena 12 de setiembre), Marcelo Páez Cubells, cuenta que a diferencia de Darín arranca con no más de 100 pantallas,cuando el actor señaló que con la Odisea... ocurrió algo inédito en el país con el estreno el 15 de agosto en 400 pantallas: “Estrenamos un mes después que Darín y está bueno que le vaya bien al cine argentino. el gran problema que tenemos el resto es que los espectadores no saben que la película en cuestión existe, está. Por eso, yo pongo la importancia en la distribución. La ley que tenemos es muy buena, pero nos e cumple. Insisto en la visibilidad y que una película arranque en cinco pantallas no le da vida. Hoy se habla del fenómeno del cine coreano y es porque sacó una ley que por cada película extranjera (en especial tanques yanquis) se estrena una coreana”.

Menos días de rodaje

Páez Cubells se siente, sin embargo, en el panorama un privilegiado porque puede rodar y agrega un dato que no pasa por alto: “En general el presupuesto alcanza cada vez menos y tenemos que achicar a cuatro semanas el rodaje. Con Bruja pude extender una semana más. Aunque parezca poco, a la hora de hacer una película es terreno que uno gana”.

Mariano Huéter, una de las promesas en la dirección (hizo la primera temporada El Mundo de Mateo en la TV Pública y en febrero graba al segunda) se siente de los dos lados del mostrador porque, además conduce el ciclo de DAC Ficciones Cortas en el canal cable Cine.Ar: “Soy productor y director y a su vez en el ciclo recibo los reclamos del mundo audiovisual. Este año cuando vino Ricardo Darín insistió en fomentar la experimentación y tener el apoyo estatal. Yo digo que en este tema no hay grieta alguna porque todos piensan igual: ‘Si dejamos a las películas argentinas a la libre competencia del mercado no hay proyección de futuro porque no se puede rivalizar con los tanques yanquis’”.

Tormentas

Y agregó: “No tenemos como estado un proyecto de estabilidad. No se puede estar pendiente de los cambios de gobierno. Siempre estamos atravesando una tormenta y así es una tarea difícil ganar un lugar con una producción intermitente”. Agustín Bossi, uno de los productores de Pampa Films, que para el verano de 2020 tiene previsto estrenar el film La Gallina Turuleca señala que “directamente no podemos competir con los tanques. Por eso tratamos de estrenar lejos de esa fecha (entre abril y julio). Nosotros entendemos que la gente va al cine a ver esos ‘eventos’, como Toy Story 4, Avengers, El Rey León. En el cine nacional se hacen películas con figuras convocantes, como Darín, Guillermo Francella. Pero ¡ojo! no te asegura la meta. Yo creo que La Odisea... en otro contexto económico metía dos millones de espectadores. En el caso de Campanella con El Cuento de las Comadrejas le funcionó muy bien el boca a boca, fue creciendo de a poquito. Pero metió la mitad de espectadores que uno hubiera esperado. La baja es generalizada”