Pampita fue demorada en Ezeiza por un problema con su pasaporte

Y como cualquier hijo de vecino, la diosa no pudo viajar. Fue demorada y no llegó a que le hicieran el pasaporte express para tomar el vuelo previsto. Lo perdió y debió esperar en el aeropuerto de Ezeiza para tomarse otro. La jurado, finalmente, cumplió con su objetivo de viajar a Miami, su lugar en el mundo. En la espera apareció su nueva media naranja, el empresario Roberto García Moritán.

Luego de un día agitado en el que grabó Pampita Online y ShowMatch, ella salió corriendo para el aeropuerto. Enterado de la demora, su novio la acompañó durante la espera. Finalmente, el avión salió a las 6 de la mañana. Mientras esperaba solucionar su problema, la pareja salió un rato del aeropuerto y cenó en una estación de servicio. La modelo no quería quedarse tantas horas dentro del aeropuerto y le pidió dar una vuelta. Lo que no sabía Moritán es que iba a estar acompañado también por los papparazzis. Aunque Moritán salió con famosas como Juana Viale Del Carril, no está habituado a la alta exposición mediática que implica ser la pareja de Pampita.

Ayer la nieta de Mirtha Legrand también fue abordada por los papparazzis para hablar de la nueva relación sentimental de la modelo con una ex pareja suya: ""¡Con Roberto! Salí hace mucho tiempo. Sí, salimos poco tiempo. Que sea feliz si está saliendo, no sé si está saliendo". Ante la pregunta de si el empresario Moritán es buena persona, la actriz contestó: "Sí, sí... O sea, no fue mi pareja ni nada". ¿Tuvo solo un touch and go con él? "No, salimos pero no fue mi pareja formal", dijo Juana Viale sin dar una opinión terminante.